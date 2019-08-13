Sony анонсировала автомобильный мультимедийный ресивер с 9-дюймовым дисплеем, поддержкой CarPlay и Android Auto за $600





Компания Sony подготовила к выпуску обновленную версию своего автомобильного мультимедийного ресивера XAV-AX5000. В отличие от своего предшественника, новая модель Sony XAV-AX8000 позволяет водителям добавить парящий сенсорный дисплей в свой автомобиль.

Несмотря на то, что устройство позволяет использовать большой 8,95-дюймовый дисплей с WVGA разрешением, само оно занимает всего один слот DIN, что облегчает процесс установки в большинство автомобилей. Установочная конструкция позволяет наклонять дисплей, а также регулировать его высоту и глубину. Таким образом, Sony позволяет добавить большой дисплей в автомобили, которые обычно лишены подобной функции.

Новая модель Sony XAV-AX8000 поддерживает системы CarPlay и Android Auto при подключении через USB. При этом для обеих платформ можно использовать голосовые команды управления, не задействуя руки. Уже после фактического старта продаж при помощи обновления прошивки также планируется добавить поддержку платформы Abalta WebLink, которая позволяет владельцам Android и iOS устройств транслировать приложения со смартфона на дисплей автомобильной информационно-развлекательной системы. Благодаря этому водители и пассажиры смогут взаимодействовать с различными приложениями, например, YouTube, которые не предлагаются компаниями Apple и Google в рамках CarPlay и Android Auto.

Что касается аудио возможностей Sony XAV-AX8000 то система поддерживает кодеки SBC и AAC, может подключаться к устройствам через Bluetooth для потоковой трансляции звука. Обеспечивается возможность вывода звука на 4 канала мощностью по 55 Вт. Новинка поступит в продажу в декабре по цене $600.

Источник: Engadget