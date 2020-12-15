Sony, Microsoft и Nintendo объединились для формулирования нового набора принципов безопасности для онлайн-игр





Sony, Microsoft и Nintendo представили совместно разработанный свод правил для повышения безопасности, которым компании обязались в будущем неуклонно следовать на собственных онлайн-платформах. В основе лежат общие основополагающими принципы модерации и регулирования контента, согласованные партнерами.

«Защита игроков в сети требует междисциплинарного подхода», — говорится в заявлении, опубликованном одновременно тремя компаниями. «Подхода, сочетающего в себе преимущества передовых технологий, лояльного сообщества и квалифицированного человеческого надзора».

С каждым днем кроссплатформенных игр вроде Fortnite, Rocket League и Apex Legends становится все больше и больше — в такие проекты можно играть вместе с друзьями и членами семьи вне зависимости от платформы. Однако зачастую функции кроссплатформенности приводят к разным проблемам, если правила разных игровых платформах существенно отличаются между собой.

Как вспоминает The Verge, ранее Sony ссылалась на подобные потенциальные различия в качестве причины, по которой игроки PS4 не могли играть вместе с владельцами других консолей. В 2017 году глава отдела продаж и маркетинга PlayStation Джим Райан объяснял Eurogamer отсутствие поддержки кроссплатформенности в Rocket League или Fortnite в нежелании компании открывать для своих игроков доступ в игровую среду, которая находится вне ее контроля и потенциально может содержать риски и угрозы. Позже Sony изменила свою позицию и разрешила кроссплей не только Rocket League или Fortnite, но и для многих других игр на своей платформе.

Новые принципы призваны предотвратить потенциальные конфликты в будущем, установив общие стандарты безопасности среди консольных платформодержателей. Они делятся на три основные категории: профилактика, партнерство и ответственность. Профилактика подразумевает, в числе прочего, предоставление пользователям возможности настройки элементов управления конфиденциальностью, продвижение существования этих опций и упрощение их использования. Партнерство включает в себя обязательства сотрудничать с другими организациями и рейтинговыми агентствами по инициативам в области безопасности. Наконец, ответственность накладывает обязательства полной прозрачности в отношении правил поведения и требований, касающихся использования платформы, и предоставление простых средств для жалоб на разного рода нарушения.

Анонс не содержит каких-либо подробностей о конкретных изменениях политики, вносимых какой-либо из компаний, но единодушие в отрасли, где конкуренция часто характеризуется как «война», крайне редкий случай.