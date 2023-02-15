Sony показала полную разборку гарнитуры PlayStation VR2 и контроллеров VR2 Sense [Видео]

Компания Sony опубликовала несколько роликов, посвящённых гарнитуре виртуальной реальности PlayStation VR2. Видео проливают свет на некоторые особенности гарнитуры. В частности, стало известно, что PlayStation VR2 может отслеживать сопутствующие контроллеры Sense благодаря группе ИК-светодиодов, спрятанных в шарообразных контроллерах.

Под крышкой контроллера Sense расположено кольцо из 14 ИК-светодиодов. Ещё 3 светодиода размещены в других местах устройства. Все они предназначены для отслеживания движений.

«Эти инфракрасные лучи используются камерой слежения гарнитуры VR для определения положения и ориентации контроллера», — поясняется в видео Sony. «Светодиоды размещены в оптимальных местах, чтобы обеспечить их точное обнаружение независимо от того, в каком направлении смотрит контроллер».

А крышка контроллера сделана из материала, который «пропускает инфракрасный свет, излучаемый изнутри, чтобы отслеживать движение контроллера».

Видео с разборкой Sense демонстрирует 5 емкостных сенсорных датчиков на контроллере. Также можно видеть компонент адаптивного триггера (который работает так же, как и на DualSense) и крошечные значки кнопок PlayStation.

В видео рассказывается о том, как реализованы некоторые функции гарнитуры. Например, для отслеживания глаз вокруг каждой линзы установлены ИК-светодиод и ИК-камера. Камера улавливает свет от светодиода, и благодаря их совместной работе удаётся отслеживать движения глаза.

Напомним, гарнитура Sony PlayStation VR2 поступит в продажу 22 февраля.

Источник: The Verge