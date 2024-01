Sony снимает фильм по хоррор-игре Until Dawn

Sony продолжает экранизировать свой каталог PlayStation. Следующей игрой, которая должна попасть на большой экран, станет Until Dawn – интерактивный гордёр 2015 года, разработанный студией Supermassive Games и изданный Sony.

Дэвид Ф. Сэндберг («Выключить свет» (Lights Out) и «Шазам!») станет режиссером экранизации. Гэри Дауберман, ранее работавший с Сэндбергом над фильмом «Аннабель: Создание», доделает сценарий, ранее написанный Блэром Батлером (The Invitation («Приглашение»)), передает Engadget.

Игра Until Dawn сосредотачивается на группе из восьми молодых людей, пытающихся пережить ночь в опасном горном приюте. Она имеет разветвленный рассказ, и, в зависимости от принятых игроком решений (или если вы терпите неудачу в быстротечных событиях), некоторые персонажи могут не дожить до того момента, когда группа будет спасена на следующее утро.

Учитывая, что любой или все персонажи могут погибнуть ночью, существуют сотни возможных финалов игры, поэтому интересно посмотреть, в каком направлении Сэндберг и Дауберман пойдут. В Until Dawn («До рассвета») принимали участие несколько известных актеров, среди которых Гайден Панеттьери (бывшая жена Владимира Кличко), Джордан Фишер и обладатель «Оскара» Рами Малек.

Sony уже адаптировала несколько своих игр для кино- и телепродукции: за последние несколько лет появились экранизации Uncharted, Gran Turismo, Twisted Metal и The Last of Us. В стадии разработки также есть адаптации других хитовых эксклюзивов Sony PlayStation: Ghost of Tsushima, Horizon: Zero Dawn и God of War.