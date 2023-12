Sony стремится продать 25 млн консолей PS5 до конца финансового года. И около 17 млн ​​за 2 полугодие

Sony Interactive Entertainment намерена продать 25 млн единиц PS5 в финансовом году, заканчивающемся в марте 2024 года, что будет самым высоким показателем для консолей PlayStation. Sony собирается этого достичь несмотря, что в первом финансовом полугодии было продано всего 8,2 млн. единиц.

Об этом изданию Nikkei рассказал Хидеаки Нишино, старший вице-президент SIE, ответственный за разработку платформы, экосистему консоли и планы на праздничный сезон. Согласно его словам, от релиза PS5 в ноябре 2020-го прошло уже 3 года, она входит в середину 7-8 летнего цикла. За это время начали подтягиваться игры полностью использующие потенциал PS5.

Дефицит снабжения решен, и этой зимой можно сказать, что это будет первый сезон распродаж с момента релиза, в котором вам не придется искать PS5. Мы стремимся продавать PS5 быстрее PS4.

Также Нишино поделился информацией, что фильмы и сериалы по игровым франшизам, как Gran Turismo, The Last of Us, должны заинтересовать еще не знакомых с PlayStation людей ознакомиться с играми на консолях Sony.

Несколько недель назад сайт Finbolt публиковал помесячные продажи флагманской консоли Sony. В среднем с января по октябрь продавалось 1238 109 консолей ежемесячно, и 40 705 PS5 в день. Впрочем, такой темп дает всего около 15 млн консолей за годовой период. Так что к марту Sony нужно сильно ускориться, чтобы достичь 25 млн к марту.