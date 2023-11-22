Состояние экс-главы Госспецсвязи в крипто валюте составляет почти $1,5 млн – САП

На днях мы сообщали, что руководство Госспецсвязи подозревается в завладении 62 млн грн бюджетных средств. Шесть человек разработали схему по приобретению средств информатизации по завышенной стоимости. Под подозрение попали глава Госспецсвязи, его заместитель и другие должностные лица. В то же время Кабмин уволил главу ведомства Юрия Щиголя и его заместителя Виктора Жору.

Сегодня эта история получила любопытное продолжение. Как сообщает журналист Олег Новиков, на телефоне бывшего главы Госспецсвязи Юрия Щиголя обнаружили криптокошелек. На нем хранится 1 201 285 единиц Tether USDT (эквивалент $1 201 928) и 6,9 биткойна (около $265 тыс.). Таким образом, эксчиновник, подозреваемый в завладении бюджетными средствами, является долларовым миллионером. Только криптовалютные активы на телефоне суммарно составляют $1,47 млн. Дополнительно во время обысков у него обнаружили €82 тыс. и $72 тыс. наличных средств.

Учитывая это, НАБУ и САП просили заключить под стражу Щиголя с альтернативой 50,23 млн грн залога. 22 ноября суд частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и избрал меру пресечения эксглаве Госспецсвязи в виде нахождения под стражей с возможностью внесения залога в размере 50 млн грн.

Добавим, Виталий Дейнега подверг критике деятельность Госспецсвязи и заявил, что из-за коррупции в этом ведомстве страдает обороноспособность государства.