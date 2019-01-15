«Сотни тысяч» смартфонов Xiaomi Redmi Note 7 раскупили в Китае менее чем за 9 минут. Спрос превзошел все ожидания, но производитель обещает увеличить объемы производства

Пока мировой рынок находится только в ожидании потенциального бестселлера Xiaomi Redmi Note 7 с 48-мегапиксельной камерой, в Китае, где смартфон только сегодня поступил в продажу, уже реализована первая партия устройств. Как информирует источник, «сотни тысяч» смартфонов Redmi Note 7 были распроданы менее чем за девять минут (если быть точным, то за 8 минут и 36 секунд).

Столь оживленный интерес обусловлен рядом особенностей новинки. Кроме отличного соотношения цены и возможностей это повышенная прочность, защита от брызг и расширенная до 18 месяцев гарантия.

Увы, точных данных об объеме стартовой партии, но интересно то, что производитель перестал принимать предварительные заявки на покупку смартфона всего спустя 20 минут после начала их приема. Спрос превзошел все ожидания производителя, поэтому желающим предложили просто поучаствовать в первом раунде реальных продаж. С учетом столь высокого спроса не возникает никаких сомнений касательно того, что Xiaomi сможет достичь цели и реализовать 1 млн заготовленных смартфонов Redmi Note 7 до конца этого месяца.

Вторая партия Redmi Note 7 поступит в продажу в Китае уже 18 января. Когда новинка станет доступна за пределами Китая пока неизвестно. Но глава Xiaomi пообещал нарастить объемы производства модели и обеспечить стабильные поставки всем желающим приобрести новинку. То есть, вскоре предложение догонит спрос и цены на Redmi Note 7 должны опуститься до рекомендуемых. Сейчас китайские онлайн-магазины продают устройство по несколько завышенным ценам.

Официальные цены на Xiaomi Redmi Note 7 следующие:

3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш-памяти — ¥999 (~$147);

4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти — ¥1 199 (~$177);

6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти — ¥1 399 (~$206).

Источник: Gizmochina