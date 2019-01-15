Начались продажи смартфона Xiaomi Redmi Note 7 с 48-мегапиксельной камерой, производитель рассчитывает продать 1 млн смартфонов до конца месяца

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Сегодня в продажу поступает смартфон Xiaomi Redmi Note 7, которому прочат ошеломительный успех, так как при цене $150 за базовую версию устройство предлагает более чем достойные характеристики. Напомним, представленная на прошлой неделе новинка — это первый смартфон уже самостоятельного бренда Redmi и первая модель производителя с 48-мегапиксельной камерой.

Смартфон Redmi Note 7 оснащен дисплеем IPS LTPS диагональю 6,3 разрешением 2340х1080 пикселей, защиту которого обеспечивает закаленное стекло Gorilla Glass 5 и однокристальной системой SoC Qualcomm Snapdragon 660. В сдвоенной камере используются сенсоры изображения разрешением 48 и 5 Мп, наряду с остальными поддерживается специальный режим ночной съемки. Фронтальная камера имеет разрешение 13 Мп и поддерживает функцию разблокировки по лицам. Емкость аккумулятора составляет 4000 мА•ч, поддерживается быстрая зарядка Quick Charge 4.0.

Накануне старта продаж в Китае директор по продуктам бренда Redmi Ван Тенг выразил уверенность, что вся первая партия Redmi Note 7 объемом 1 млн устройств будет с легкостью продана до конца месяца, то есть за две недели.

Покупателям предлагают три версии Xiaomi Redmi Note 7:

3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш-памяти — ¥999 (~$147);

4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти — ¥1 199 (~$177);

6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти — ¥1,399 (~$206).

Смартфон Xiaomi Redmi Note 7 отличается не только отличным соотношением цены и возможностей, но и повышенной прочностью. Ранее производитель публиковал различные ролики, демонстрирующие прочность и даже способность новинки переносить кратковременные погружения в воду. Напомним, что на новинку действует расширенная гарантия — бесплатный ремонт или замена устройства в течение 18 месяцев вместо обычных 12. Впрочем, говоря о прочности, тут еще надо еще дождаться тестов небезызвестного блогера JerryRigEverything.

Смартфон доступен в трех цветах: обычном черном и двух градиентных – синем и красном.

Пока что Xiaomi Redmi Note 7 доступен только в Китае, но совсем скоро смартфон выйдет на мировой рынок.