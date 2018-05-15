Сотрудники Google начали увольняться в знак протеста против сотрудничества с Пентагоном в рамках Project Maven

В начале прошлого месяца мы узнали о проекте Project Maven, в рамках которого Google помогает Министерству обороны США в разработке алгоритмов компьютерного зрения для анализа видеозаписей с дронов. Тогда же стало известно, что сотрудники поискового гиганта выступили против участия в подобного рода проекте, самые инициативные создали внутреннюю петицию с требованием выйти из проекта и выработать политику относительно участия в военных проектах (под петицией уже подписалось почти 4 000 человек). Теперь же Gizmodo со ссылкой на источники в Google сообщает, что около десятка сотрудников написали заявления на увольнение в знак протеста против сотрудничества компании с Пентагоном.

Как отмечает источник, это первое известное массовое увольнение сотрудников из Google, связанное с бизнес-решениями руководства компании.

Противники проекта Project Maven из числа сотрудников Google придерживаются мнения, что анализировать видео с дронов должны люди, а не машины, поскольку цена ошибки очень высока – человеческие жизни. Также они настаивают на том, что Google вообще не должна заниматься военными проектами.

«В какой-то момент я осознал, что не могу по доброй воле советовать кому-либо идти работать в Google, зная то, что я знаю. И если я больше не могу рекомендовать другим людям эту компанию, то почему я все еще здесь?», – цитирует источник одного из уволившихся сотрудников.

Журналистам Gizmodo не удалось быстро связаться с представителями Google для получения комментария касательно увольнения сотрудников. При этом еще в прошлом месяца представитель компании говорил, что глубоко заинтересованные сотрудники — важная часть культуры Google.

Ранее в Google заявили, что в рамках проекта дали Министерству обороны доступ к программному обеспечению TensorFlow, которое используется для ускорения приложений машинного обучения. В компании также подчеркнули, что это открытое ПО. То есть, техническая помощь тут скорее жест доброй воли (просто формальность), а не необходимость.

Источник: Gizmodo