Сотрудники Ubisoft присоединились к протесту коллег из Activision Blizzard в борьбе c дискриминацией и сексуальными домогательствами





Около 500 нынешних и бывших сотрудников Ubisoft выразили солидарность с протестующими работниками Activision Blizzard, написав письмо, в котором критикуют действия их собственной компании в отношении сексуальных проступков. Они рассматривают эти действия как часть более крупного движения, призванного внести устойчивые изменения в отрасль и её культуру.

В открытом письме сотрудники Ubisoft напрямую обращаются к коллегам из Activision Blizzard и заявляют о своей поддержке:

«Мы верим вам, мы с вами и поддерживаем вас», — пишут сотрудники Ubisoft.

В письме также говорится, что отрасль действительно сталкивается с фактами сексуальных домогательств и дискриминации. Такие же ситуации встречаются и в самой Ubisoft:

«Ни для кого: сотрудников, руководителей, журналистов или фанатов больше не должно быть сюрпризом, что эти чудовищные действия происходят. Пора перестать быть шокированными. Мы должны потребовать реальных шагов для их предотвращения. Тот, кто ответственен за такое, должен быть привлечён к ответственности».

Организаторы говорят, что под письмом подписались представители 32 студий Ubisoft в Азии, Европе и Северной Америке. Оно будет отправлено руководству компании, в том числе генеральному директору Иву Гиймо. Группа активистов из Ubisoft заявляет, что разочарована действиями компании после ряда сообщений о сексуальных домогательствах и токсичных условиях работы во многих студиях прошлым летом.

«Мы стояли в стороне и наблюдали, как вы увольняли только самых публичных нарушителей. Вы позволяли остальным либо уйти в отставку, либо, что ещё хуже, продвигали их, переводили из студии в студию, от команды к команде, давая им второй шанс за вторым шансом без каких-либо последствий. Этот цикл необходимо остановить».

Отметим, в прошлом году Ubisoft уволила или иным образом рассталась с несколькими руководителями компании мужского пола, которые обвинялись в неподобающем поведении, включая её главного креативного директора.

Руководство Ubisoft назначило новых руководителей, ответственных за инициативы по разнообразию и борьбе с домогательствами, а также за пересмотр и обеспечение соблюдения кодекса поведения. Руководство указывало на этот факт, как на конкретные действия, направленные на улучшение ситуации за последний год. Компания также заявляет, что многие изменения за последний год были вызваны отзывами сотрудников. Но сотрудники компании заявили СМИ, что они не считают, что корпоративная культура кардинально изменилась.

Источник: axios