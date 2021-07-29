Сотрудники Activision Blizzard вышли на митинг протеста против сексуальных домогательств и дискриминации





В среду утром сотни сотрудников Activision Blizzard вышли на митинг возле главного кампуса компании в Ирвине, штат Калифорния. Тем самым они протестовали против поведения компании в ответ на обвинения в сексуальных домогательствах и дискриминации.

Участники митинга призывают игровую студию согласиться с четырьмя требованиями, включая прекращение обязательного арбитража во всех трудовых договорах.

«Пока эти требования не будут выполнены, мы не перестанем бороться», — сказал один из участников забастовки.

Толчком к такому шагу послужил иск Департамента справедливого трудоустройства и обеспечения жильем Калифорнии к Activision Blizzard, в котором утверждается, что в компании широко распространена культура «братства парней», когда сотрудники-женщины постоянно подвергаются преследованиям, дискриминации и недоплате.

Одним из элементов иска было утверждение, что во время проведения мероприятия BlizzCon 2013 у одного из сотрудников-мужчин был номер в отеле под кодовым названием Cosby Suite, названный в честь Билла Косби, обвинённого в изнасиловании. Расследование ресурса Kotaku в дальнейшем подтвердило, что многие другие сотрудники знали о таком названии номера. Хотя в иске и в материале Kotaku нет данных о том, что в номере Cosby Suite действительно кто-то подвергался сексуальному насилию.

Тем не менее, это подтверждает наличие Cosby Suite. На фотографии предполагаемых разработчиков Blizzard видно, что они буквально держат в руках фотографию Билла Косби в рамке. Расследование Kotaku свидетельствует, что этот люкс был «горячей точкой для неформального общения на BlizzCon… где люди, желающие проникнуть в компанию, собирались встретиться и пообщаться с некоторыми из её ведущих дизайнеров». Один источник сообщил Kotaku, что первоначальные планы использования номера не были связаны с сексуальными действиями, а это была отсылка к «культовым уродливым свитерам» Косби. Но Косби в то время уже сталкивался с многочисленными обвинениями в сексуальном насилии, и другие источники, по-видимому, восприняли такое название как отсылку к ним. Kotaku также сообщает о наличии альбома в Facebook, содержащий фотографии из номера, комментарии сексуального характера, скриншоты предполагаемого чата с несколькими разработчиками Blizzard, называющими себя «BlizzCon Cosby Crew». Один из бывших дизайнеров Blizzard якобы хвастался в комментариях по поводу «сбора горячих цыпочек для Coz».

«Мы действительно рады, что эти истории раскрываются, и ценим журналистов, которые рассказывают эти истории», — сказал один из митингующих. «Мы стоим рядом с жертвами и потрясены тем, что читаем. Это только делает нас более приверженными нашей задаче».

Во время митинга сотрудники стояли плечом к плечу, держа в руках плакаты с надписями «Отправьте мальчиков из братства обратно в школу» и «Женщины в индустрии видеоигр заслуживают безопасного места для работы».

Сотрудники говорят, что судебный процесс стал переломным моментом для компании, которая ранее изолировала жертв сексуальных домогательств. Теперь об этом говорят открыто, и люди знают, что их ситуация была не единичной. Также митингующие отмечают, что об этой проблеме нужно говорить, чтобы не допускать дальнейшего проявления домогательств и дискриминации.

«Была вероятность, что люди, которые, возможно, действительно принимали участие в этом, но не осознавали, что это токсичное поведение, теперь они будут знать, что это токсичное поведение».

Журналистов проинструктировали не разговаривать напрямую с протестующими из-за опасений, что записи разговоров могут попасть не в те руки. Эти опасения не совсем безосновательны. В ходе своего двухлетнего расследования Департамент справедливого трудоустройства и обеспечения жильем Калифорнии обнаружил многочисленные случаи возмездия.

Activision Blizzard изначально опровергла обвинения, а специалист по устранению конфликтов в коллективе Фрэнсис Таунсенд заявила:

«Мы не можем допустить, чтобы вопиющие действия других и действительно безосновательный судебный процесс нанесли ущерб нашей культуре уважения и равных возможностей для всех сотрудников».

Это вызвало критику со стороны сотрудников компании. Позже генеральный директор Бобби Котик написал публичное письмо, в котором назвал первоначальный ответ «глухим». Он отметил, что компания привлекает независимую юридическую фирму WilmerHale для аудита своей «политики и процедур».

Сотрудники Activision Blizzard говорят, что последнее заявление руководства, хотя и обнадеживающее, не идёт достаточно далеко.

«Прямо сейчас они нас не слушают», — говорит представитель бастующих. «Они очень ясно дали понять».

Помимо устранения пункта об обязательном арбитраже из трудовых договоров, сотрудники хотят, чтобы компания пересмотрела процессы найма и продвижения по службе, опубликовала данные о зарплате и продвижении по службе, а также наняла стороннюю фирму для аудита команды руководителей. Они говорят, что прекращение обязательного арбитража особенно важно, чтобы сотрудники, подвергшиеся преследованиям, могли объединиться, чтобы добиться перемен. Это «устранит чувство изоляции и позволит укрепить солидарность друг с другом».

Сотрудники Activision Blizzard не говорят о своих дальнейших планах и действиях. Тем не менее, они дали понять, что забастовка — это еще не конец.

Источник: The Verge 1, 2