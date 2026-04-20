Скандальный сериал Apple TV, отложенный с прошлой осени, наконец-то выйдет этим летом

Триллер с Джессикой Честейн «The Savant» должен был выйти на Apple TV еще в прошлом сентябре. Однако компания решила отменить релиз в последний момент. С течением месяцев многие сомневались, выйдет ли сериал на экраны вообще.





Но в конце концов Честейн лично подтвердила изданию Variety, что «мы его увидим». Variety сообщает, что Apple ориентируется на релиз в июле, хотя это еще официально не подтверждено. В списке телепрограмм сериал «The Savant» до сих пор обозначен как сериал 2025 года с сообщением «выйдет позже». Страницу не обновляли с сентября, когда запуск был отложен на неопределенный срок.

Однако нет никаких сомнений, что Честейн лично получила информацию о том, что сериал вернулся к расписанию. В интервью Variety она говорит:

«Раньше я думала: не знаю, увидим ли мы его, но теперь могу сказать — мы его увидим».

Можно предположить, что официальное объявление не за горами. Объявляя о переносе 23 сентября, Apple заявила:





«После тщательного рассмотрения мы решили отложить «The Savant». Благодарим за понимание и надеемся выпустить сериал позже».

Apple так и не привела явных причин отмены релиза прошлого года, однако «The Savant» исследует темы онлайн-групп ненависти, внутреннего терроризма и экстремизма. Сюжет, похоже, слишком близко пересекался с недавним на тот момент убийством политического активиста Чарли Керка — не в пользу Apple. Тем не менее звезда и продюсер Честейн дала понять, что не соглашалась с этим решением. Честейн опубликовала собственное заявление в Instagram:

«Я никогда не избегала сложных тем, и как бы мне ни хотелось, чтобы этот сериал не был таким актуальным — к сожалению, он есть. «The Savant» — о героях, которые ежедневно работают, чтобы остановить насилие до того, как оно происходит, и чествовать их мужество важнее, чем когда-либо».

Сериал основан на реальной истории, опубликованной в Cosmopolitan в августе 2019 года, — о женщине, которая получила прозвище «Savant» за уникальное умение выявлять в онлайн-среде потенциальных исполнителей массовых преступлений. Она была бывшей морской пехотинкой и полицейской и работала в подразделении Антидиффамационной лиги (ADL), которое ведет разведку в среде групп ненависти.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Примечательно, что через восемь дней после переноса сериала директор ФБР Каш Патель закрыл именно ту реальную программу партнерства между ФБР и ADL, на которой и основывается сюжет «The Savant».

Отношения между стримером и Честейн оставались дружескими на протяжении всего этого времени. Кроме «The Savant», Честейн сейчас снимается в новом мини-сериале «The Off Weeks» для Apple с участием Бена Стиллера. Она также сыграет главную роль в еще одной драме Apple TV «The Dealer» вместе с Адамом Драйвером.

Источник: 9to5mac