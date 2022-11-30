Соцсети и блогеры стали основными источниками новостей для украинцев в 2022 году. Среди самых популярных – Притула, Гордон, Арестович

Агентство США по международному развитию (USAID) обнародовало результаты исследования относительно симпатий и доверия украинцев к мессенджерам, социальным сетям и ведущим блогерам. Ознакомиться с подробными результатами исследования можно по следующему адресу, а в этом материале приведем только самые интересные выводы.

Как выяснилось, в 2022 году украинцы значительно увеличили потребление региональных новостей, а основным источником новостей стали социальные сети. Их используют 74% украинцев. На втором месте по популярности оказались новостные сайты (42%), за которыми вплотную идет телевидение (36%).

При этом украинцы чаще используют социальные сети в качестве источника новостей, чем в предыдущие годы. Все остальные источники новостей, напротив, реже используются для получения актуальной информации о событиях. Отмечается, что полномасштабные военные действия кардинально изменили потребность в новостях среди респондентов – фактически возникла необходимость в постоянном информационном потоке. Контроль за новостями стал одним из факторов ощущения безопасности.

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Самыми популярными сайтами для получения новостей, после новостных онлайн-сервисов, являются 1+1 / ТСН, УНИАН и Украинская правда.

Самым популярным телевизионным каналом в качестве источника новостей украинцы назвали 1+1, а самой популярной радиостанцией – Люкс FM.

До войны респонденты использовали, как правило, 1-2 источника новостей, но с началом военных действий они вынуждены были использовать от 3 до 5 источников – не только для получения более полной картины, но и для проверки новости на дезинформацию.

Зрители телемарафона «Единые новости» отмечают, что имеют высокий уровень доверия к предоставляемым в нем новостям, а также одобрительно отзываются о качестве анализа событий, оперативности и достоверности информации.

Можно отметить, что в 2022 году мессенджер Telegram стал основной социальной платформой как для коммуникации, так и потребления новостей, продемонстрировав значительный прирост в обеих категориях. Соцсеть Facebook, напротив, сократила охват аудитории и потеряла позиции в потреблении новостей. Viber также снизил охват аудитории, но остался стабильным для потребления новостей.

В социальных сетях украинцы следят чаще всего за такими блоггерами/лидерами мнений, как Сергей Притула, Дмитрий Гордон и Алексей Арестович.

Самые распространенные новостные каналы в социальных сетях выглядят следующим образом: