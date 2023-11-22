Создатель «Асоки» Дэйв Филони стал главным креативным продюсером Lucasfilm

Филони будет контролировать следующее поколение фильмов и сериалов франшизы «Звездных войн».

Согласно Vanity Fair, Дэйв Филони в статусе главного креативного продюсера Lucasfilm будет работать вместе с главным разработчиком Керри Бек, подчиняясь непосредственно президенту Кэтлин Кеннеди.

Филони сказал, что отныне будет принимать участие в «раннем запуске» всего, что происходит во франшизе. В то же время он сохранит свой пост исполнительного вице-президента и режиссерскую роль в фильме «Новая Республика», связанного с историями «Асоки», «Мандалорца» и «Книги Бобы Фетта».

Дэйв находился за кулисами вселенной «Звездных войн» со времен работы над мультсериалом «Войны клонов» и годами тесно сотрудничал с Джорджем Лукасом. Филони продюсировал «Мандалорца» и «Книгу Бобы Фетта», а также разработал анимационный сериал «Повстанцы». Впоследствии он вывел своего персонажа Асоку на первый план, создав оригинальный сериал для Disney+.

«Звездные войны» планируют грандиозно вернуться на большой экран с по меньшей мере тремя крупными фильмами, которые срежиссируют сам Филони, Джеймс Менголд и Шармин Обейд-Чиной. Также во франшизе есть еще несколько сериалов в планах — в частности, «Звездные войны: Команда скелетов» с Джудом Лоу в главной роли и «Аколит» от Лесли Хэдланд.

Филони также изучает «возможный» второй сезон «Асоки» с Розарио Доусон в роли джедая Асоки Тано.