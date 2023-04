«Асока» и три новых фильма во вселенной «Звездных войн»: главные трейлеры и анонсы Star Wars Celebration 2023

7 апреля в Лондоне стартовал четырехдневный фестиваль Star Wars Celebration 2023, посвященный франшизе «Звездные войны». В настоящее время анонсированы три новых фильма Lucasfilm, названы даты выхода сериалов «Асока» (плюс трейлер) и «Аколит», а также представлен режиссерский состав, который будет работать над вторым сезоном шоу «Андор».

Джеймс Мэнголд, Дэйв Филони и Шармин Обаид-Чиной – режиссеры, которые снимут новые фильмы о «далекой далекой галактике».

Мэнголд, получивший наибольшую популярность своими фильмами «Прерванная жизнь» и «Переступить черту», а также «Росомаха» и «Логан» из серии «Людей Икс», срежиссирует фильм, посвященный «первому джедаю». Работа режиссера анимации Дэйва Филони («Звездные войны: Война клонов», «Звездные Войны: Повстанцы») сосредоточится на Новой республике и будет связана с сериалами «Асока», «Мандалорец» и «Книга Бобы Фета».

Самое интересное, пожалуй, то, что в фильме Обаид-Чиной Дэйзи Ридли вернется в роли Рэй Скайуокер, которая с нуля строит новый орден джедаев после событий «Звёздные Войны: Скайуокер. Восход»

Когда именно фильмы появятся в кинотеатрах, неизвестно – говорят, что «в ближайшие годы».

Here are your directors for Star Wars Skeleton Crew episodes! #StarWarsCelebration pic.twitter.com/3iAgXsAnuo

Спин-офф «Мандалорца», созданный Джоном Фавро и Дэйвом Филони, начнет транслироваться на Disney Plus в августе 2023 года. Впервые Асока Тано в исполнении Розарио Доусон (повторит свою роль в новом сериале) появляется во втором сезоне «Мандалорца» – после того, как персонажу сначала отвели роль в анимационных работах.

Наташа Лю Бордиццо сыграет в сериале мандалорскую повстанку и художницу Сабин Рен, а Эман Эсфанди – пропавшего повстанца-джедая Эзру Бриджера. Персонажи впервые появились в анимационном фильме «Звездные войны: Повстанцы», который закончился тем, что Эзра исчез в неизвестных краях вместе с гранд-адмиралом Трауном, а Асока и Сабина отправились на его поиски. Учитывая, что во втором сезоне «Мандалорца» Асока все еще ищет Трауна, вполне понятно, что сериал и дальше сосредоточится на их миссии.

Хэйден Кристенсен повторит роль Энакина Скайвокера, впервые исполнив ее в приквелах «Звездных войн» и повторив в сериале Disney+ «Оби-Ван Кеноби». Поскольку Дарт Вейдер уже мертв к этому моменту истории, вполне вероятно, что он появится в воспоминаниях, или как призрак Силы – или все и сразу.

В сериале также появится Рэй Стивенсон в роли Гара Саксона, а также украинская актриса Иванна Сахно в пока неизвестной роли.

На фестивале подтвердили, что мини-сериал «Аколит» от Лесли Хэдланд («Матрешка»), который расскажет о событиях, произошедших в конце Эпохи Расцвета Республики, дебютирует на Disney Plus в 2024 году. Главные роли в сериале исполняют Амандла Стенберг, Кэрри-Энн Мосс и Ли Джон Дже («Игра в кальмара»).

В конце 2019 года Хэдланд заявила о желании поработать с франшизой «Звездные войны» и с апреля 2020 года начала разработку нового сериала для Lucasfilm.

На фестивале эксклюзивно (поскольку съемки еще продолжаются) продемонстрировали кадры сериала, где видны храм джедаев, бой Мосс со Стенберг и группу джедаев, орудующих мечами.

О сюжете мало что известно, однако сериал, вероятно, сосредоточится на появлении ситхов — группы темных джедаев, которые собираются завоевать галактику. В каноне «Звездных войн» слово «аколит» использовалось для описания солдат ситхов.

Disney и Lucasfilm показали трейлер сериала «Звездные войны: Команда скелетов» с Джудом Лоу в главной роли. Дата выхода не указана, но в планах был 2023 год.

В клипе показали группу детей (Рави Кебот-Коньерс, Кириана Краттер и Роберт Тимоти Смит), которые находятся далеко за пределами дома и затерялись в космосе, вместе с кратким появлением Лоу в образе таинственного джедая.

Джон Фавро и Дэйв Филони представили режиссерскую группу, которая будет снимать разные эпизоды шоу: Дэниелс, Джон Уоттс, Дэвид Лоури, Джейк Шрайер, Брайс Даллас Ховард и Ли Айзек Чанг.

Первый сезон из 12 эпизодов, созданный Тони Гилроем, дебютировал в сентябре и получил широкое признание за разветвленное базовое изображение формирования Альянса повстанцев. События в сериале разворачиваются за пять лет до событий «Изгой-один» и охватывают год из жизни Кассиана Андора — где он из циничного мелкого преступника превращается в повстанца, способного отдать жизнь за Галактику.

На кадрах второго сезона, обнародованных Luscasfilm на фестивале, Мон Мотма пытается сплотить восстание. Злодей Сирил Карн, кажется, также играет большую роль в шоу. Тем временем Кассиан Андор появляется с новой прической. Есть здесь и несколько новых персонажей.

Новый сезон «Андора», вероятно, будет разворачиваться в формате, который значительно отличается от первого. Диего Луна вернется к главной роли в компании со Стелланом Скашгордом, Женевьев О’Рейли, Кайлом Соллером, Адриа Архона, Денис Гоф, Фей Марсей и Варадой Сету.

Сезон из 12 эпизодов охватит четырехлетний период перед событиями «Изгой-один». Ожидается, что съемки завершатся в августе, а шоу выйдет на Disney+ в августе 2024 года.

Everyone has their own rebellion, right? #Andor Season 2 is now in production. #StarWarsCelebration

— Star Wars (@starwars) April 7, 2023