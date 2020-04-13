Создатели monobank сделали «Индекс карантина». Он позволяет в реальном времени отслеживать, как украинцы соблюдают режим самоизоляции





На прошлой неделе Минцифры, как известно, запустило приложение «Дій вдома» для контроля соблюдения карантина соответствующими лицами, а также опубликовало карту нарушений по регионам. Создатели популярного платежного приложения monobank по собственной инициативе запустили проект под названием «Индекс карантина» (на данный момент сервис недоступен), чтобы дать возможность каждому в реальном времени отслеживать эффективность введенных правительством ограничений и соблюдение украинцами режима самоизоляции.

Как и другие имеющиеся инструменты, решение monobank не претендует на истину в последней инстанции. Сервис оценивает ситуацию основе карточных транзакций в эквайринговой сети monobank. То есть, его охват ограничен сугубо аудиторией monobank, которая составляет чуть больше 2,1 млн человек.

Индекс рассчитывается как отношение количества уникальных клиентов, которые делали покупку через наземный терминал в конкретный день, по сравнению с тем же днем недели в карантин. Показатель может иметь значение от 0 до 1. То есть, чем он ниже, тем больше людей решили не выходить из дома ради покупок.

На сайте можно смотреть динамику по каждому из областных центров и в целом по Украине. Данные обновляются каждые 30 минут, что дает возможность анализировать ситуацию в реальном времени.

Если верить данным сайта, начиная с 16 марта, когда был ужесточен карантин и закрыли границы, украинцы действительно стали значительно меньше разгуливать по улицам городов. В Киеве люди ограничили свое передвижение в большей степени, чем в Украине в целом.

Напомним, в субботу Apple и Google объявили о партнерстве с целью разработки технологии для отслеживания контактов больных COVID-19.

Источник: AIN, Facebook и monobank «Индекс карантина»