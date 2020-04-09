Минцифры создало карту нарушений самоизоляции людьми, вернувшимися из-за границы

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Буквально на днях Министерство цифровой трансформации Украины (Минцифры) запустило приложение «Дій вдома» для контроля соблюдения карантина соответствующими лицами. Такой контроль осуществляется посредством случайных проверок со снятием данных геолокации и захватом селфи.

Но (совершенно неудивительно) оказалось, что украинцы не особо стремятся соблюдать карантинные ограничения и нарушают правила самоизоляции. Иными словами, они перемещаются по улицам, где могут потенциально могут представлять угрозу для здоровья других людей. И Минцифры создало карту, которая наглядно демонстрирует несоблюдение правил самоизоляции людьми, вернувшимися из-за границы из стран, где наблюдаются всплески заболевания коронавирсной инфекцией. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

С помощью анализа большого объема данных были определены населенные пункты, в которых живут люди, вернувшиеся из-за границы и меньше придерживающиеся карантина. Речь идёт о тех, кто меньше находится на самоизоляции в течение 14 дней после приезда. На карте оранжевым цветом выделены территории, где карантина не придерживается 50-200 людей, красным – где не придерживаются более 200 людей. При этом в крупных городах берутся данные на площади 500 на 500 метров.

Для составления карты Минцифры получает данные от операторов сотовой связи о более чем полмиллиона человек. Это абоненты, которые вернулись в Украину оттуда, где зафиксирована эпидемия коронавируса, начиная от 17 марта. На основе этих данных создается карта, которой могут пользоваться СНБО и Минздрав.

При этом особо отмечается, что данные от операторов сотовой связи не содержат никакой персональной информации об абонентах. То есть никакой конкретный абонент не отслеживается. Получается только информация о:

количестве лиц в населенном пункте, которые вернулись из-за границы;

странах и каналах возврата;

количестве лиц, которые не соблюдают карантин (более n% дней со дня возвращения);

суммарном количестве других людей, с которыми контактировали нарушители.

В дальнейшем руководство страны может использовать данные этой карты для различных целей, например: