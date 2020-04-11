Apple и Google объединяются против COVID-19: в iOS и Android появится система для борьбы с распространением болезни





Компании Apple и Google объявили о начале совместной работы над проектом для борьбы с распространением COVID-19. Он предполагает создание системы на основе Bluetooth Low Energy (BLE) и официальных приложений организаций здравоохранения. Из опубликованных компаниями данных следует, что пользователи на добровольной основе смогут подключаться к системе и получать оповещения о том, был ли у них близкий контакт с заболевшими COVID-19.

Используя Bluetooth Low Energy (BLE) смартфоны пользователей будут обмениваться идентификационными ключами, которые постоянно меняются, сохраняя анонимность владельца аппарата. Все ключи с разрешения пользователей загружаются в облако и хранятся там в течение 14 дней. В дальнейшем, если человек заразился COVID-19 и ввёл результаты теста в приложение местной организации здравоохранения, он может позволить системе разослать оповещение другим людям, с которыми у него был близкий контакт. Но так как все данные анонимные, другие пользователи получат только сведения о том, что у них был контакт с инфицированным, а также инструкцию с дальнейшими действиями.

По сути, Apple и Google хотят автоматизировать те процессы, которые сейчас происходят во многих странах, когда органы местной власти пытаются отслеживать контакты людей с COVID-19 и тестировать тех, кто потенциально мог от них заразиться. Уже в мае компании планируют выпустить API, которые обеспечат совместимость Android и iOS устройств для работы с приложениями официальных организаций здравоохранения. Последние будут доступны в магазинах Google Play и App Store.

Кроме этого, в ближайшие месяцы Apple и Google будут работать над расширением системы отслеживания контактов на основе Bluetooth, внедрив эту функциональность в свои базовые платформы. Это более надежное решение, чем API, которое позволит подключить больше пользователей, при их согласии, а также взаимодействовать с более широкой экосистемой приложений и государственными органами здравоохранения. В Apple и Google отмечают, что конфиденциальность, прозрачность и согласие имеют первостепенное значение в этих усилиях, и в компаниях рассчитывают на создание этой функциональности в консультации с заинтересованными сторонами. При этом они обещают открыто публиковать информацию о своей работе над этим проектом.

Источник: Apple, Google