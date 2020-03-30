SpaceX получила контракт NASA на доставку грузов на окололунную станцию Gateway





NASA выбрало SpaceX в качестве первого подрядчика, с которым будет заключен контракт на доставку грузов к будущей окололунной станции Gateway. Компания Илона Маска доставит полезную нагрузку на лунную орбиту, включая исследовательские эксперименты, снабжение для астронавтов, оборудование для сбора образцов и многое другое.

У американского аэрокосмического агентства есть планы по возвращению на Луну, и важным элементом этих планов является небольшая орбитальная станция, получившая название Gateway. Строительство лунного аванпоста планируется начать в 2022 году в рамках более масштабных действий NASA по установлению долгосрочного присутствия на Луне. Она станет полигоном для разработки и испытаний технологий, необходимых для полёта на Марс в будущем.

На сегодняшний день SpaceX использует ракету Falcon 9 для доставки грузового корабля Dragon на Международную космическую станцию. Корабль способен доставить на околоземную орбиту 6 тонн груза. После этого он примерно с месяц остаётся на МКС, прежде чем вернуться обратно на Землю. Для предстоящих лунных миссий SpaceX будет использовать ракету Falcon Heavy, чтобы отправить на окололунную станцию модифицированную версию своего корабля, получившую название Dragon XL. Он сможет доставить на Gateway более 5 тонн груза и будет оставаться там до 12 месяцев.

Ожидается, что NASA в рамках контракта Gateway Logistics Services объявит ещё одну компанию, которая будет доставлять грузы на окололунную станцию. Для этого агентство выделило в общей сложности $7 млрд, которые распределит между подрядчиками. Каждая выбранная компании должна будет в течение 12-15 лет (срок действия контракта) совершить как минимум два полёта.

Источник: Teslarati