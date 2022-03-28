SpaceX прекращает производство новых капсул Crew Dragon и направит все ресурсы на разработку Starship

Компания SpaceX больше не будет выпускать новые многоразовые космические корабли Crew Dragon, сообщает Reuters со ссылкой на руководителя компании. Теперь все ресурсы направят на создание космического корабля следующего поколения Starship.

«Мы заканчиваем нашу последнюю (капсулу), но мы все еще производим компоненты для ремонта» Президент SpaceX Гвинн Шотвелл

Флот Crew Dragon будет ограничен четырьмя кораблями, потому большое количество капсул для астронавтов не имеет смысла. SpaceX сосредоточится на срочном создании преемника капсул для полета на Луну и Марс. Первый запуск Starship откладывали несколько раз из-за проблем с двигателями и проверок регуляторов.

Гвинн Шотвелл добавила, что компания сможет построить еще капсулы, если ы этос возникнет необходимость.

SpaceX в 2020 году сертифицировала Crew Dragon для доставки экипажей на МКС, а стартап Axiom Space заказал у компании Илона Маска коммерческие миссии Crew Dragon на МКС в период с 2022 по 2023 годы. Всего NASA выделило около $3,5 миллиардов на разработку и последующее использование Crew Dragon для шести полетов на космическую станцию.