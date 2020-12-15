Business Insider: SpaceX готовится к новому инвестиционному раунду, планируя поднять свою оценку с нынешних 46 миллиардов долларов до 92 миллиардов долларов





В последний раз SpaceX привлекала финансирование в августе этого года — тогда аэрокосмическая компания Илона Маска закрыла крупнейший (из известных) инвестиционный раунд на 1,9 миллиарда долларов и при оценке 46 миллиардов долларов стала третьей по рыночной капитализации непубличной (акционерное общество закрытого типа) компанией в мире.

SpaceX готовится к следующему инвестиционному раунду, планируя удвоить свою оценку — до 92 миллиардов долларов, пишет Business Insider со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.

По словам собеседников издания, SpaceX планирует закрыть новый раунд в середине или конце января 2021 года. Отдельно оговаривается, что переговоры находятся на ранней стадии и условия сделки еще могут измениться. Ранее в SpaceX инвестировали Founders Fund, Google, Valor Equity Partners, а также пенсионный фонд Ontario Teachers’ Pension Plan.

Не так давно SpaceX ввела в эксплуатацию корабль Crew Dragon — первый частный пилотируемый корабль в истории и первый американский пилотируемый корабль после Space Shuttle. В будущем SpaceX планирует использовать Crew Dragon не только для доставки экипажей на МКС, но и для регулярных туристических полетов в космос. К настоящему моменту SpaceX анонсировала уже две таких миссии (1 и 2) — обе намечены на 2021 год.

Параллельно SpaceX развивает еще два амбициозных проекта:

Глобальный спутниковый интернет Starlink, который должен заработать в США и Канаде к концу этого года. С недавним ноябрьским запуском орбитальная группировка спутников Starlink увеличилась до 953 штук (из них более 850 штук — эксплуатационные модели версии 1.0). В конце октября проект перешел в стадию закрытого бета-тестирования (программа стартовала 27 октября и сейчас она ограничен северной частью США и южной частью Канады) — скорость достигает 175 Мбит/с при задержках от 20 до 40 мс, причем услуга стабильно работает невзирая на плохую погоду (сильный ветер, минусовую температуру и снегопады). Запуск более широкого бета-теста намечен на конец января 2021 года.

Starship и Super Heavy — это перспективные сверхтяжелая ракета и корабль, разрабатываемые SpaceX для замены текущего семейства ракет Falcon и кораблей Dragon, и реализации планов по колонизации Луны и Марса. На прошлой неделе SpaceX провела атмосферные испытания полноразмерного прототипа Starship SN8 с тремя метан- кислородными двигателями Raptor (у финальной версии будет шесть двигателей) — он поднялся на высоту 12,5 км, спустился и развернулся хвостом вниз, но разбился при посадке — из-за недостаточно высокого давления в баках двигатели не выдали необходимой тяги и прототип не успел замедлиться для мягкой посадки. SpaceX рассчитывает провести первый запуск полноценной версии Starship в 2021 году, после чего, если все пойдет по плану, в 2022 году первые корабли Starship без экипажа должны полететь на Марс с разного рода оборудованием в рамках подготовки к колонизации, в 2023 — с помощью Starship планируется отправить к Луне (облет без высадки) туристическую делегацию во главе с японским миллиардером Юсаку Маэдзавой.

В октябре аналитики Morgan Stanley заявили, что SpaceX может стать компанией стоимостью $200 млрд, если Starlink и Starship станут коммерчески успешными продуктами.

SpaceX является одной из самых высоко оцененных частных компаний в мире, и благодаря стабильному наращиванию капитала акции SpaceX считаются одними из самых востребованных среди любых компаний, готовящихся к IPO. Но купить акции SpaceX на бирже получится еще не скоро — IPO состоится не раньше, чем межпланетный корабль SpaceX Starship начнет регулярно возить людей на Марс и обратно на Землю. С другой стороны, по оценке Илона Маска, первая высадка человека на Красную планету может произойти в ближайшие шесть лет. В обозримом будущем SpaceX также планирует выделить проект глобального спутникового интернета Starlink в отдельную компанию и вывести ее на биржу. Но, как недавно уточнил Маск, это произойдет еще не скоро.