SpaceX получила контракт Axiom Space на еще три коммерческие миссии Crew Dragon на МКС до 2023 года





Хьюстонский стартап Axiom Space заказал у SpaceX еще три коммерческие миссии Crew Dragon на МКС в период с 2022 по 2023 годы, в дополнение к 10-дневной туристической миссии Ax-1, запланированной на январь 2022 года.

SpaceX в прошлом году сертифицировала Crew Dragon для доставки экипажей на МКС и начала возить астронавтов на регулярной основе по контракту с NASA Commercial Crew Program — 24 апреля на МКС прибыл корабль следующей миссии Crew-2, а 2 мая SpaceX успешно вернула с МКС на Землю астронавтов первой регулярной миссии Crew-1. Но сфера интересов SpaceX также включает космический туризм (в 2019 году NASA приняла решение открыть станцию для космических туристов) — в начале 2020-го SpaceX и Axiom Space договорились о первой туристической миссии Ax-1 к МКС с восьмидневным пребыванием на МКС (60 миллионов долларов за кресло + дополнительные 35 000 долларов за каждые сутки пребывания на борту станции на человека).

Теперь же Axiom Space зафрахтовала еще три капсулы Crew Dragon для будущих миссий на МКС — Ax-2 (командир — астронавт NASA Пегги Уитсон), Ax-3 и Ax-4. Интервал между запусками составит примерно шесть месяцев и все будут включать посещение станции.

Axiom отказалась раскрыть точную сумму контракта. Переговоры по нему длились последнее несколько месяцев и формально соглашение подписали в прошлом месяце. К слову, в мае NASA повысила тарифы, так что будущие туристические полеты на МКС будут ощутимо дороже, чем первые миссии, анонсированные до поднятия цен. В SpaceX, комментируя контракт с Axiom Space, заявили о наступлении новой эры пилотируемой космонавтики.

«Наступает новая эра пилотируемых космических полетов. Расширение партнерства между Axiom и SpaceX откроет новые возможности для большего числа людей в космосе на пути к тому, чтобы человечество стало межпланетной цивилизацией», Гвинн Шотвелл, президент и операционный директор частной космической компании SpaceX

Заключительная фраза — прямая отсылка к главной миссии SpaceX и жизненной цели основателя Илона Маска: колонизации Марса, чтобы сделать человечество межпланетной цивилизацией ради сохранения жизни как таковой.

Говоря о планах SpaceX по развитию космического туризма, ранее SpaceX подписала контракт со Space Adventures, которая в этом направлении также сотрудничает с Роскосмосом, а станет оператором полностью гражданской миссии Inspiration4 — она запланирована на 15 сентября 2021 года. В этой миссии в космос впервые отправятся люди, не проходившие подготовку в NASA. Для Inspiration4 будет повторно использоваться Crew Dragon (С207 Resilience) миссии Crew-1 — с него снимут стыковочный узел и установят стеклянный купол.

В дальнейшем SpaceX планирует взяться за туристические полеты к Луне — с помощью Starship, который сейчас проходит испытания, планируется в 2023 году отправить к Луне (облет без высадки) туристическую делегацию во главе с японским миллиардером.

Остается вспомнить, что сегодня вечером SpaceX запустит грузовик Dragon 2 с 22-й миссией снабжения МКС. Новые ракета F9 B5 B1067.1 и корабль Dragon C209.1 миссии CRS-22 уже прошли все проверки, они установлены вертикально на стартовой площадке LC-39A в космическом центре имени Кеннеди во Флориде. Расчетное время старта — 20:29 по Киеву.