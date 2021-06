SpaceX получила контракт Axiom Space на еще три коммерческие миссии Crew Dragon на МКС до 2023 года

Хьюстонский стартап Axiom Space заказал у SpaceX еще три коммерческие миссии Crew Dragon на МКС в период с 2022 по 2023 годы, в дополнение к 10-дневной туристической миссии Ax-1, запланированной на январь 2022 года.

SpaceX в прошлом году сертифицировала Crew Dragon для доставки экипажей на МКС и начала возить астронавтов на регулярной основе по контракту с NASA Commercial Crew Program — 24 апреля на МКС прибыл корабль следующей миссии Crew-2, а 2 мая SpaceX успешно вернула с МКС на Землю астронавтов первой регулярной миссии Crew-1. Но сфера интересов SpaceX также включает космический туризм (в 2019 году NASA приняла решение открыть станцию для космических туристов) — в начале 2020-го SpaceX и Axiom Space договорились о первой туристической миссии Ax-1 к МКС с восьмидневным пребыванием на МКС (60 миллионов долларов за кресло + дополнительные 35 000 долларов за каждые сутки пребывания на борту станции на человека).

Теперь же Axiom Space зафрахтовала еще три капсулы Crew Dragon для будущих миссий на МКС — Ax-2 (командир — астронавт NASA Пегги Уитсон), Ax-3 и Ax-4. Интервал между запусками составит примерно шесть месяцев и все будут включать посещение станции.

Beginning early next year, SpaceX will carry four @Axiom_Space crews to and from the @space_station → https://t.co/yq6mryOFeS pic.twitter.com/uhdePTBEZf

— SpaceX (@SpaceX) June 2, 2021