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SpaceX получила контракт Axiom Space на еще три коммерческие миссии Crew Dragon на МКС до 2023 года

SpaceX получила контракт Axiom Space на еще три коммерческие миссии Crew Dragon на МКС до 2023 года

SpaceX получила контракт Axiom Space на еще три коммерческие миссии Crew Dragon на МКС до 2023 года


Хьюстонский стартап Axiom Space заказал у SpaceX еще три коммерческие миссии Crew Dragon на МКС в период с 2022 по 2023 годы, в дополнение к 10-дневной туристической миссии Ax-1, запланированной на январь 2022 года.

SpaceX в прошлом году сертифицировала Crew Dragon для доставки экипажей на МКС и начала возить астронавтов на регулярной основе по контракту с NASA Commercial Crew Program — 24 апреля на МКС прибыл корабль следующей миссии Crew-2, а 2 мая SpaceX успешно вернула с МКС на Землю астронавтов первой регулярной миссии Crew-1. Но сфера интересов SpaceX также включает космический туризм (в 2019 году NASA приняла решение открыть станцию для космических туристов) — в начале 2020-го SpaceX и Axiom Space договорились о первой туристической миссии Ax-1 к МКС с восьмидневным пребыванием на МКС (60 миллионов долларов за кресло + дополнительные 35 000 долларов за каждые сутки пребывания на борту станции на человека).

Теперь же Axiom Space зафрахтовала еще три капсулы Crew Dragon для будущих миссий на МКС — Ax-2 (командир — астронавт NASA Пегги Уитсон), Ax-3 и Ax-4. Интервал между запусками составит примерно шесть месяцев и все будут включать посещение станции.

Axiom отказалась раскрыть точную сумму контракта. Переговоры по нему длились последнее несколько месяцев и формально соглашение подписали в прошлом месяце. К слову, в мае NASA повысила тарифы, так что будущие туристические полеты на МКС будут ощутимо дороже, чем первые миссии, анонсированные до поднятия цен. В SpaceX, комментируя контракт с Axiom Space, заявили о наступлении новой эры пилотируемой космонавтики.

«Наступает новая эра пилотируемых космических полетов. Расширение партнерства между Axiom и SpaceX откроет новые возможности для большего числа людей в космосе на пути к тому, чтобы человечество стало межпланетной цивилизацией»,

Гвинн Шотвелл,

президент и операционный директор частной космической компании SpaceX

Заключительная фраза — прямая отсылка к главной миссии SpaceX и жизненной цели основателя Илона Маска: колонизации Марса, чтобы сделать человечество межпланетной цивилизацией ради сохранения жизни как таковой.

Говоря о планах SpaceX по развитию космического туризма, ранее SpaceX подписала контракт со Space Adventures, которая в этом направлении также сотрудничает с Роскосмосом, а станет оператором полностью гражданской миссии Inspiration4 — она запланирована на 15 сентября 2021 года. В этой миссии в космос впервые отправятся люди, не проходившие подготовку в NASA. Для Inspiration4 будет повторно использоваться Crew Dragon (С207 Resilience) миссии Crew-1 — с него снимут стыковочный узел и установят стеклянный купол.

В дальнейшем SpaceX планирует взяться за туристические полеты к Луне — с помощью Starship, который сейчас проходит испытания, планируется в 2023 году отправить к Луне (облет без высадки) туристическую делегацию во главе с японским миллиардером.

dearMoon. Японский миллиардер бесплатно возьмет еще восьмерых туристов из народа в полет Starship вокруг Луны — попытать удачу в отборе может каждый

Остается вспомнить, что сегодня вечером SpaceX запустит грузовик Dragon 2 с 22-й миссией снабжения МКС. Новые ракета F9 B5 B1067.1 и корабль Dragon C209.1 миссии CRS-22 уже прошли все проверки, они установлены вертикально на стартовой площадке LC-39A в космическом центре имени Кеннеди во Флориде. Расчетное время старта — 20:29 по Киеву.

 

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