SpaceX запускает услугу спутникового интернета со скоростью 10 Гбит/с — и готовит к выпуску Starlink Mini, который «поместится в рюкзаке»

За самую мощную в мире скорость спутникового интернета придется заплатить единоразовый взнос в $1,25 млн — и в дальнейшем подписка будет стартовать от $75 тыс. за Гбит/с в месяц.

Услуга, получившая название Community Gateways, предложит интернет со скоростью загрузки и выгрузки 10 Гбит/с и задержкой менее 99 мс (для сравнения стандартная скорость в сети Starlink варьируется от 100 до 400 Мбит/с).

За $1,25 млн SpaceX не просто пришлет терминал, а поможет создать целый комплекс. Предложение рассчитано в первую очередь на интернет-провайдеров, которые ищут пути для введения высокоскоростной широкополосной связи в отдаленных регионах.

В сентябре компания сообщила, что построила первый комплекс Community Gateway для жителей Уналашки — города, расположенного на острове вблизи Аляски. Местный интернет-провайдер OptimERA теперь использует спутниковое соединение из шлюза для усиления широкополосной связи для большинства своих клиентов.

Между тем, Илон Маск анонсировал в своей недавней речи, что терминал Starlink Mini готовят к выпуску уже в 2024 году — и он будет настолько компактным, что поместится в рюкзаке.

