Новости Технологии 17.01.2024 в 10:43 comment views icon

SpaceX запускает услугу спутникового интернета со скоростью 10 Гбит/с — и готовит к выпуску Starlink Mini, который «поместится в рюкзаке»

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Катерина Даньшина

Автор новостей

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За самую мощную в мире скорость спутникового интернета придется заплатить единоразовый взнос в $1,25 млн — и в дальнейшем подписка будет стартовать от $75 тыс. за Гбит/с в месяц.

Услуга, получившая название Community Gateways, предложит интернет со скоростью загрузки и выгрузки 10 Гбит/с и задержкой менее 99 мс (для сравнения стандартная скорость в сети Starlink варьируется от 100 до 400 Мбит/с).

За $1,25 млн SpaceX не просто пришлет терминал, а поможет создать целый комплекс. Предложение рассчитано в первую очередь на интернет-провайдеров, которые ищут пути для введения высокоскоростной широкополосной связи в отдаленных регионах.

SpaceX запускає послугу супутникового інтернету зі швидкістю 10 Гбіт/с — і готує до випуску Starlink Mini, що «‎поміститься в рюкзаку»

В сентябре компания сообщила, что построила первый комплекс Community Gateway для жителей Уналашки города, расположенного на острове вблизи Аляски. Местный интернет-провайдер OptimERA теперь использует спутниковое соединение из шлюза для усиления широкополосной связи для большинства своих клиентов.

SpaceX запускає послугу супутникового інтернету зі швидкістю 10 Гбіт/с — і готує до випуску Starlink Mini, що «‎поміститься в рюкзаку»
Первый комплекс Community Gateway в Уналашке.

Между тем, Илон Маск анонсировал в своей недавней речи, что терминал Starlink Mini готовят к выпуску уже в 2024 году — и он будет настолько компактным, что поместится в рюкзаке.

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Федеральная комиссия по связи одобрила заявку SpaceX на использование мини-терминалов Starlink размером с MacBook еще в сентябре, однако до сих пор компания молчала о продукте. Цены, характеристики или изображения тоже нет.

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Что касается «стандартного» терминала Starlink следующего поколения, то предзаказы на продукт стартовали еще в ноябре. Стоимость оборудования также составляет $599, однако само производство, как намекнул Маск, уже обходится дешевле (ранее — около $3000 на единицу, но компания постоянно снижала затраты на производство, что в частности предполагало открытие нового завода в Техасе).

На сьогодні кількість проданих терміналів Starlink оцінюється у 2 400 000 одиниць — їх використання відображено на карті. Показово, як яскраво «світиться‎» лінія фронту в Україні.
На сегодня количество проданных терминалов Starlink оценивается в 2 400 000 единиц — их использование отображено на карте. Показательно, как ярко «светится» линия фронта в Украине.

Ранее Маск объявил, что Starlink стал безубыточным — в 2020 году он анонсировал IPO бизнеса спутникового интернета, когда рост дохода станет плавным и предсказуемым.

SpaceX запустила первые спутники Starlink Direct to Cell — прямая связь со смартфонами

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