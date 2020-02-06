Космический райдшеринг. SpaceX запустила онлайн-сервис покупки мест на ракетах Falcon 9





Компания SpaceX запустила новый веб-инструмент заказа мест в ракете Falcon 9 для потенциальных клиентов, которые хотели бы отправить свой спутник в космос. Этот сервис был анонсирован в прошлом году, чтобы сделать космические запуски более доступными для небольших компаний, которые не имеют средств, чтобы единолично оплатить пуск ракеты стоимостью более $60 млн. По сути, это своего рода космический райдшеринг.

Теперь вывести спутник на орбиту с помощью ракеты Falcon 9 можно будет и по более доступной цене – «всего» за $1 млн для полезной нагрузки массой до 200 кг. За каждый дополнительный килограмм груза сверх этого лимита предстоит заплатить по $5 тыс.

Инструмент предложит выбрать желаемую орбиту (гелиосинхронную, низкую околоземную или полярную) и минимальную дату готовности. Первые свободные даты для аренды места в ракете предлагаются в июне этого года. Затем нужно указать общую массу полезной нагрузки, и сервис осуществит подсчёт ориентировочной стоимости запуска. Далее предстоит выбрать, нужен заказчику 15-дюймовый или 24-дюймовый отсек на ракете-носителе (этот параметр в значительной степени зависит от объёма и массы), а также конкретную ракету из предстоящих запланированных миссий.

Веб инструмент предлагает и ряд других опций, таких как использование адаптера для порта, чтобы соответствовать стандартам SpaceX, использование системы отделения SpaceX, если космический аппарат заказчика не имеет собственной, заправка на месте, если аппарат имеет собственную двигательную установку, страховку на сумму до $2 млн. Таким образом, система учитывает различные варианты, которые могут потребоваться заказчикам.

После того, как заказчик выберет все устраивающие его опции и подтвердит, что на него не распространяются ограничения International Traffic in Arms (ITAR), наложенные правительством США, останется лишь ввести номер кредитной карты и оплатить $5 тыс. в качестве депозита. Остаток стоимости запуска можно выплатить тремя частями, но не позже 5 дней с момента подтверждения заказа компанией SpaceX. Таким образом, заказ доставки груза в космос теперь стал таким же простым, как индивидуальный подбор и заказ автомобиля через интернет. И теперь воспользоваться космическими запусками может более широкий спектр потенциальных заказчиков.

SpaceX также опубликовал сопровождающее руководство пользователя данного инструмента. В инструкции более подробно рассказывается о программе, включая технические требования, подробности о таких вещах, как экологические испытания, правовые аспекты и многое другое.

Источник: techcrunch