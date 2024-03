SpaceX запустила три Falcon 9 менее чем за сутки, и две из них — за рекордные 1 час 51 мин.

Менее чем через сутки после запуска экипажа на МКС SpaceX доставила на орбиту 53 коммерческих спутника (включая инновационный космический аппарат для отслеживания выбросов метана) и 23 спутника Starlink.

Космический корабль Crew Dragon стартовал на Falcon 9 из Космического центра Кеннеди в воскресенье ночью, начав 28-часовой полет для доставки экипажа из 4-х человек на Международную космическую станцию. Через 20 часов после этого стартовали еще две Falcon 9.

Первая, запущенная с базы Ванденберг, доставила на орбиту 53 коммерческих спутника в рамках 10-й миссии SpaceX по полетам, предназначенным для того, чтобы дать небольшим операторам возможность запустить скромные полезные грузы и спутники по относительно низкой цене. Компания взимает $300 тыс. за запуск груза весом 110 фунтов (около 500 кг) и еще $6 тыс. за каждый дополнительный фунт.

Один из спутников, запущенных в понедельник — MethaneSAT — разработан дочерней компанией Фонда защиты окружающей среды в сотрудничестве с Google для измерения выбросов метана на широких участках суши и моря с помощью инфракрасного прибора с высоким разрешением.

Вторая Falcon 9, запущенная с мыса Канаверал, доставила на орбиту 23 спутника Starlink, увеличив общее количество собственных спутников SpaceX на орбите до 5942.

Таким образом SpaceX запустила три Falcon 9 в течение 20 часов и две в течение всего 1 часа 51 минуты, что стало новым рекордом для калифорнийского ракетостроителя. В этом году компания планирует запустить более 140 ракет серии Falcon.

Three Falcon 9 launches in 20 hours, carrying to orbit:

— 4 crewmembers headed to the @Space_Station

— 53 rideshare spacecraft

— 23 @Starlink satellites pic.twitter.com/KtBlMrwLDv

— SpaceX (@SpaceX) March 5, 2024