Google будет использовать искусственный интеллект и изображения со спутников, чтобы мониторить выбросы метана

Компания объединяется с Фондом защиты окружающей среды, чтобы помочь в борьбе с изменением климата, сообщает Engadget.

Несмотря на то, что углекислый газ забирает львиную долю внимания, когда дело касается глобального потепления, другие факторы нельзя игнорировать. По данным Международного энергетического агентства, метан ответственен за примерно 30% повышения глобальной температуры со времен промышленной революции. Около 40% выбросов метана, вызванных человеческой деятельностью, фиксируются в энергетическом секторе.

Для выявления и уменьшения этих выбросов Google объединилась с Фондом защиты окружающей среды — ранее организации уже сотрудничали в создании карты утечки метана в крупных городах, используя датчики на автомобилях Street View. Фонд с партнерами разработал спутник MethaneSAT, который планируют запустить на SpaceX Falcon 9 в начале марта — он будет вращаться вокруг Земли 15 раз в день на высоте более 200 км и сосредоточится на измерении уровня метана в крупнейших нефтедобывающих регионах.

Отдельно были разработаны алгоритмы для расчета выбросов и их распространения со временем. Искусственный интеллект также будут использовать для точного определения объектов нефтегазовой инфраструктуры — подобно тому, как Google использует эту технологию для определения тротуаров, уличных знаков и названий дорог на спутниковых изображениях для Карт. Ожидается, что сочетание карты метана с картой нефтегазовой инфраструктуры даст более четкую картину относительно источников выброса.

Наборы данных MethaneSAT будут доступны на Google Earth Engine — платформе для анализа и обработки географических данных, в частности изображений спутников (имеет примерно 100 000 активных пользователей ежемесячно).

В предыдущих новостях мы уже упоминали, что Гренландия «тает» быстрее, чем считалось — и теряет более 30 млн тонн льда в час. С отступлением льда площадь земли с растущей на ней растительностью увеличилась в целом на 87,5 тыс. квадратных километров, что более чем вдвое превышает площадь на момент начала исследования, и угрожает еще большими выбросами парниковых газов, повышением уровня моря и нестабильностью ландшафта

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По данным The Guardian, на данный момент количество водноболотных угодий Гренландии, производящих метан, увеличилось почти в четыре раза. Есть признаки и того, что рост количества растительности приводит к дальнейшей потере льда.

Ранее выбросы метана в результате таяния ледников также фиксировались учеными на архипелаге Шпицберген.

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