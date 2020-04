SpaceX выпустила руководство пользователя Starship и готовится к летным испытаниям Starship SN3

Компания SpaceX опубликовала руководство пользователя по эксплуатации пилотируемого космического корабля нового поколения Starship. В документе представлен его краткий обзор и предназначение – доставка людей, полезных грузов, спутников и прочего оснащения на различные орбиты, а также на поверхности Земли, Луны и Марса.

Помимо описания, в руководстве прилагаются различные конфигурации относительно полезной нагрузки. Сравнение проводится между вариантами корабля с экипажем и без экипажа. В частности, Starship в своём нынешнем исполнении способен транспортировать до 100 человек на низкую околоземную орбиту, Луну и Марс.

Отдельное внимание в документе уделено специфическим особенностям корабля: окружающим условиям, разделению полезной нагрузки и компоновке груза. В нём говорится, что Starship сможет выполнять то, что было невозможным с момента завершения эксплуатации шаттлов и программы «Космическая транспортная система». Самое главное, что пока остаётся неизвестным, – это стоимость полёта в космос на корабле Starship. SpaceX заявила, что открыта для новых концептуальных идей и предложений, которые можно отправлять на электронную почту компании.

Mass of initial SN ships will be a little high & Isp a little low, but, over time, it will be ~150t to LEO fully reusable

— Elon Musk (@elonmusk) March 31, 2020