SpaceX выпустила руководство пользователя Starship и готовится к летным испытаниям Starship SN3

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Компания SpaceX опубликовала руководство пользователя по эксплуатации пилотируемого космического корабля нового поколения Starship. В документе представлен его краткий обзор и предназначение – доставка людей, полезных грузов, спутников и прочего оснащения на различные орбиты, а также на поверхности Земли, Луны и Марса.

Помимо описания, в руководстве прилагаются различные конфигурации относительно полезной нагрузки. Сравнение проводится между вариантами корабля с экипажем и без экипажа. В частности, Starship в своём нынешнем исполнении способен транспортировать до 100 человек на низкую околоземную орбиту, Луну и Марс.

Отдельное внимание в документе уделено специфическим особенностям корабля: окружающим условиям, разделению полезной нагрузки и компоновке груза. В нём говорится, что Starship сможет выполнять то, что было невозможным с момента завершения эксплуатации шаттлов и программы «Космическая транспортная система». Самое главное, что пока остаётся неизвестным, – это стоимость полёта в космос на корабле Starship. SpaceX заявила, что открыта для новых концептуальных идей и предложений, которые можно отправлять на электронную почту компании.

Mass of initial SN ships will be a little high & Isp a little low, but, over time, it will be ~150t to LEO fully reusable — Elon Musk (@elonmusk) March 31, 2020

На днях Илон Маск сообщил, что масса первых кораблей Starship будет немного больше, а удельный импульс двигателя немного меньше начальных значений, но ракета со временем будет способна доставлять на низкую околоземную орбиту груз массой до 150 тонн в полностью многоразовой конфигурации.

We’re into day 1 of Starship SN3 testing! We’ll keep our article updated as SpaceX teams move into cryogenic proof testing today, in preparation for the flight test program: https://t.co/ARimu5gp6j — Thomas Burghardt (@TGMetsFan98) April 1, 2020

Starship SN3 уже готовится к наземным и лётным тестам. Ожидается, что на этой неделе SpaceX проведёт криогенные испытания, в ходе которых корабль заполнят жидким азотом при криогенных температурах и давлении, соответствующем условиям полёта.

Следующим этапом станут огневые и лётные испытания. Последние, вероятнее всего, будут представлять собой вертикальный взлёт на высоту 150 м. Более сложные лётные испытания компания проведёт со Starship SN4, основные элементы которого уже изготовлены.

Источник: Neowin