SpaseX приобрела xAI и X Илона Маска: что дальше?

Илон Маск заявил о приобретении SpaceX стартапа по разработке искусственного интеллекта xAI.


Отмечается, что инвесторы xAI получат 0,1433 акции SpaceX за каждую акцию xAI в рамках сделки. По информации собеседников Reuters, некоторые руководители стартапа также могут предпочесть получение денег вместо акций, поскольку сейчас цена акций космической компании Маска составляет $75,46 за штуку.

«Это означает не просто следующую главу, а следующую книгу в миссии SpaceX и xAI: масштабирование для создания разумного солнца, чтобы понять Вселенную и распространить свет сознания к звездам!», — отмечает миллиардер и владелец SpaceX

Эта сделка устанавливает новый рекорд в технологической отрасли, поскольку стоимость SpaceX оценивается в $1 трлн, а xAI в $250 млрд. Предыдущий рекорд более 25 лет принадлежал Vodafone, которая в 2000 году купила немецкую Mannesmann за $203 млрд. 

Другой собеседник отмечает, что стоимость акций SpaceX и xAI после объединения вырастет до $527 за штуку. Сообщается также, что слияние проходит на фоне планов космической компании Маска провести в этом году масштабное публичное размещение акций, которое может способствовать увеличению стоимости компании до $1,5 трлн. 


Сделка еще больше укрепляет бизнес-империю Маска и повышает его состояние. В нее уже входят Tesla, стартап по разработке мозговых имплантатов Neuralink и компания по строительству туннелей Boring Company. Самый богатый человек в мире продолжает объединять собственные предприятия. В прошлом году Маск объединил xAI с социальной платформой X путем обмена акциями. В 2016 году он использовал акции Tesla для покупки своей компании по производству солнечной энергии SolarCity.

Рекордное соглашение между SpaceX и xAI может привлечь к себе внимание регуляционных органов и инвесторов в связи с вопросами относительно корпоративного руководства, оценки стоимости и конфликта интересов, поскольку Маск играет руководящую роль сразу в нескольких компаниях. Кроме этого вопросы могут возникнуть из-за потенциального перемещения инженеров, обмена запатентованными технологиями и контрактами между компаниями миллиардера.

Мы писали, что SpaceX обратилась за разрешением в FCC (Federal Communications Commission) на запуск до 1 млн спутников на орбиту Земли, чтобы реализовать очередное масштабное видение Илона Маска — размещение дата-центров в космосе для выполнения сложных вычислений для ИИ. В то же время OpenAI обогнала SpaceX по капитализации и стала самой дорогой частной компанией в мире.

