Самая дорогая частная компания: OpenAI превзошла SpaceX со стоимостью $500 млрд

Олександр Федоткін

OpenAI обогнала SpaceX по капитализации и стала самой дорогой частной компанией в мире.

Сейчас стоимость OpenAI примерно равна состоянию самого богатого человека в мире Илона Маска. Недавно компания Сэма Альтмана завершила сделку, в рамках которой бывшие сотрудники продали акций на сумму около $6,6 млрд нескольким инвесторам, среди которых Thrive Capital, SoftBank и T. Rowe Price.

Эта сделка увеличила капитализацию OpenAI до $500 млрд, обогнав SpaceX, стоимость которой оценивается в $400 млрд. Третье место занимает китайская ByteDance с капитализацией в $220 млрд. А еще в начале этого года стоимость OpenAI оценивалась в $300 млрд.

Увеличение капитализации OpenAI произошло на фоне повышенного интереса инвесторов к финансированию масштабного проекта по строительству дата-центров для ИИ Stargate. Проект рассчитан на 4 года, а его стоимость составляет $500 млрд. Он предусматривает совместное строительство центров обработки данных в США вместе с Oracle и SoftBank. В прошлом месяце в OpenAI заявили, что 5 новых дата-центров в рамках проекта Stargate и штаб-квартира компании в Абилине на территории штата Техас увеличат плановую мощность проекта почти до 7 ГВт и привлекут $400 млрд в следующие 3 года 

«Искусственный интеллект сможет реализовать свои возможности только в том случае, если мы создадим вычислительную базу для его работы. Эти вычисления являются ключом к тому, чтобы каждый мог воспользоваться преимуществами ИИ и открыть путь к будущим прорывам», — отметил Альтман. 

Кроме этого Альтман также заявлял, что если вычислительные мощности ИИ не достигнут 10 ГВт, придется выбирать между наиболее приоритетными приложениями. Недавно OpenAI также достигла соглашений с Nvidia, Samsung и SK Hynix о поставках чипов для собственных дата-центров. Одна только Nvidia согласилась инвестировать в OpenAI $100 млрд.

Стремительный рост капитализации OpenAI совпал с новостью о том, что Илон Маск первым в мире увеличил собственное состояние до $500 млрд, правда, оно уже успело сократиться до $499 млрд. Большинство состояния Маска сосредоточено в Tesla, где ему принадлежит около 12% акций компании. Tesla — одна из самых дорогих публичных компаний с рыночной капитализацией $1,4 трлн. Совет директоров компании недавно даже предложил Маску пакет вознаграждений в размере $1 трлн долларов, чтобы он мог сосредоточиться на работе. 

Несмотря на то, что в 2015 году Маск выступил одним из основателей OpenAI, он покинул компанию и неоднократно вступал в публичный конфликт с Альтманом. Маск даже подал иск в федеральный суд Северной Калифорнии в прошлом году, обвинив Альтмана и OpenAI в мошенничестве. Маск утверждает, что его обманом заставили финансировать то, что, по его мнению, должно было остаться некоммерческой исследовательской лабораторией.

В иске утверждается, что Альтман втайне создал секретную сеть коммерческих филиалов OpenAI, взял под контроль совет директоров некоммерческой организации, занимался корыстными делами и использовал таланты и технологии некоммерческой организации с целью получения финансовой выгоды. Однако, по данным Forbes, личное состояние Альтмана оценивается всего в $20 млн.

Источник: Bloomberg; Gizmodo 

