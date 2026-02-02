SpaceX запросила разрешение на запуск 1 млн спутников для космических ИИ-датацентров

SpaceX обратилась за разрешением в FCC (Federal Communications Commission) на запуск до 1 млн спутников на орбиту Земли, чтобы реализовать очередное масштабное видение Илона Маска — размещение дата-центров в космосе для выполнения сложных вычислений для ИИ.





В представлении в Федеральную комиссию по связи США (FCC), сделанном поздно вечером в пятницу, SpaceX сообщила, что создает солнечную сеть, чтобы «удовлетворить взрывной рост спроса на данные, обусловленный ИИ». Система должна стать заменой наземным дата-центрам, используя радиационное охлаждение и получая энергию непосредственно от Солнца.

«Запуск созвездия из миллиона спутников, работающих как орбитальные дата-центры, является первым шагом к цивилизации уровня «Кардашев II» — такой, которая способна использовать полную мощность Солнца, — одновременно поддерживая ИИ-приложения для миллиардов людей уже сегодня и обеспечивая многопланетарное будущее человечества среди звезд», — написала SpaceX в представлении.

Согласно документу, систему могут запускать с помощью многоразовой ракеты Starship. Солнечная сеть станет более дешевой и более экологичной альтернативой дата-центрам на Земле. Вместо систем охлаждения, которые на Земле требуют больших объемов воды, система будет использовать радиационное охлаждение в космосе, что позволяет эффективно отводить тепло. Также это уменьшит потребность в аккумуляторах, поскольку энергия будет поступать непосредственно от Солнца.

Маск отреагировал на сообщения о представлении и заявил в Х, что они начнут с малого и постепенно будут наращивать масштабы. До этого он публично и неоднократно говорил о необходимость орбитальных дата-центров и амбиции своих компаний стать пионерами этой технологии. Последний раз — на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария.

«Это очевидное решение для строительства ИИ-дата-центров в космосе. Самое дешевое место для размещения ИИ будет в космосе, и это станет реальностью уже через два года, максимум — через три», — заявил Маск на форуме.

Спутники, которые будут использовать лазерные каналы связи для взаимодействия между собой, будут запускаться на орбиты высотой от 500 км (310,69 мили) до 2 000 км, что обеспечит им почти постоянный доступ к солнечному свету, говорится в представлении. Запрос в FCC появился на фоне того, что SpaceX, которая рассматривает возможность IPO позже в этом году, изучает потенциальное слияние с компанией Маска xAI. Такой союз позволил бы консолидировать денежные потоки и объединить возможности в сфере искусственного интеллекта, производства спутников и запусков ракет, сообщает Bloomberg. Также SpaceX рассматривает альтернативный вариант объединения с Tesla Inc.





