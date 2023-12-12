Специалисты «Киевстар» частично восстановили работу услуг фиксированной связи. Надеются завтра возобновить работу всех сервисов

Специалисты «Киевстара» частично возобновили работу услуг фиксированной связи. Сейчас они работают над возобновлением других услуг и сделают все возможное, чтобы окончательно возобновить работу сервисов 13 декабря 2023 года.
Об этом сообщает официальный Twitter компании.
📍Стан мережі на 20:00 12 грудня 2023 року
🔷Спеціалісти компанії частково відновили роботу послуг фіксованого зв`язку.
🔷Зараз спеціалісти компанії працюють над відновленням інших послуг і зроблять все можливе, аби остаточно завершити цю роботу протягом 13 грудня 2023 року.… pic.twitter.com/pEXeqiTG6k
— Kyivstar (@TwiyKyivstar) December 12, 2023
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