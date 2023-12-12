Новости Украина 12.12.2023 в 21:39 comment views icon

Специалисты «Киевстар» частично восстановили работу услуг фиксированной связи. Надеются завтра возобновить работу всех сервисов

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Юрій Орос

Автор новин

Специалисты «Киевстар» частично восстановили работу услуг фиксированной связи. Надеются завтра возобновить работу всех сервисов

Специалисты «Киевстара» частично возобновили работу услуг фиксированной связи. Сейчас они работают над возобновлением других услуг и сделают все возможное, чтобы окончательно возобновить работу сервисов 13 декабря 2023 года.

Об этом сообщает официальный Twitter компании.

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