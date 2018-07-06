Спортивный электромобиль Cupra e-Racer впервые вывели на гоночный трек, платформу для него разрабатала Rimac [видео]

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Небольшой хорватский производитель электромобилей Rimac продолжает набирать вес среди более крупных компаний. После выкупа миноритарной доли акций концерном Porsche, выпуска электрического гиперкара Rimac C_Two и объявления о совместной работе над будущими моделями Pininfarina стало известно, что этот производитель также приложил руку к созданию гоночного хэтчбека Seat Cupra e-Racer.

Напомним, что данная модель основана на гоночной модели Seat Cupra Leon TCR, которая используется в FIA World Touring Car Cup и других кузовных чемпионатах. В 2018 году в туринговом чемпионате дебютирует бензиновая Cupra TCR, в свою очередь модель Cupra e-Racer разработана специально для участия в новой гоночной категории E TCR.

На правах технического партнера Rimac подтвердил финальные характеристики электромобиля Cupra e-Racer, а также впервые вывел его на гоночный трек для тестирования в условиях, приближенных к гоночным.

Как и ожидалось, Cupra e-Racer получил четыре электродвигателя, которые выдают в постоянном режиме 300 кВт (402 л.с.) мощности, но способны на кратковременную пиковую мощность в 500 кВт (680 л.с.). Максимальная скорость автомобиля находится на уровне 270 км/ч, при этом разгон с 0 до 100 км/ч занимает всего 3,2 секунды, а с 0 до 200 км/ч — 8,2 секунды.

Напомним, что инвестиции со стороны Porsche помогут немецкому автопроизводителю ускорить разработку собственных электромобилей, производство которых стартует с модели Porsche Taycan.

Источник: Electrek