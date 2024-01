Spotify называет новые условия Apple App Store в Европе «вымогательством» и «полным фарсом»

Spotify, мягко говоря, не в восторге от новых условий Apple для разработчиков в Европейском союзе. Сервис потоковой музыки обнародовал свой ответ на новые правила, назвав новые комиссии, наложенные на разработчиков, «вымогательством», а план соответствия закону DMA от Apple «полным и полным фарсом», который продемонстрировал, что технический гигант считает, что правила не применить к ним.

Apple объявила о ряде изменений, якобы соответствующих букве законодательства ЕС. Компания заявила, что разработчики приложений в ЕС будут платить пониженные комиссии, но также ввела новую «комиссию за базовую технологию», которая требует от разработчиков платить 0,50 евро за каждую первую ежегодную установку приложения от 1 миллион установок, независимо от канала распространения. Компания также будет взимать комиссию за обработку платежей в размере 3%, когда разработчики используют платежи Apple в программе вместо своей альтернативы.

Ранее CEO Epic Games Тим Суини, чья компания подала в суд на Apple из-за антимонопольных проблем, уже осудил план Apple, заявив, что этот случай «злонамеренного соблюдения» полон «мусорных сборов», и теперь Spotify говорит то же самое.

Председатель Spotify Даниэль Эк поделился своими мыслями по поводу объявленного Apple ответа на европейский закон DMA после проверки юристами Spotify. Он назвал объявленные условия «в лучшем случае расплывчатым и вводящим в заблуждение».

After sitting with our legal team to parse through the fine print of Apple’s DMA announcement (that took a while), which is, at best vague and misleading, I wanted to share my thoughts.

While Apple has behaved badly for years, what they did yesterday represents a new low, even…

— Daniel Ek (@eldsjal) January 26, 2024