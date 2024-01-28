Spotify называет новые условия Apple App Store в Европе «вымогательством» и «полным фарсом»

Spotify, мягко говоря, не в восторге от новых условий Apple для разработчиков в Европейском союзе. Сервис потоковой музыки обнародовал свой ответ на новые правила, назвав новые комиссии, наложенные на разработчиков, «вымогательством», а план соответствия закону DMA от Apple «полным и полным фарсом», который продемонстрировал, что технический гигант считает, что правила не применить к ним.

Apple объявила о ряде изменений, якобы соответствующих букве законодательства ЕС. Компания заявила, что разработчики приложений в ЕС будут платить пониженные комиссии, но также ввела новую «комиссию за базовую технологию», которая требует от разработчиков платить 0,50 евро за каждую первую ежегодную установку приложения от 1 миллион установок, независимо от канала распространения. Компания также будет взимать комиссию за обработку платежей в размере 3%, когда разработчики используют платежи Apple в программе вместо своей альтернативы.

Ранее CEO Epic Games Тим Суини, чья компания подала в суд на Apple из-за антимонопольных проблем, уже осудил план Apple, заявив, что этот случай «злонамеренного соблюдения» полон «мусорных сборов», и теперь Spotify говорит то же самое.

Председатель Spotify Даниэль Эк поделился своими мыслями по поводу объявленного Apple ответа на европейский закон DMA после проверки юристами Spotify. Он назвал объявленные условия «в лучшем случае расплывчатым и вводящим в заблуждение».

After sitting with our legal team to parse through the fine print of Apple’s DMA announcement (that took a while), which is, at best vague and misleading, I wanted to share my thoughts. While Apple has behaved badly for years, what they did yesterday represents a new low, even… — Daniel Ek (@eldsjal) January 26, 2024

Эк говорит, что решение Apple является «мастер-классом по искривлению», поскольку оно дает разработчикам приложений выбор: соблюдать текущие условия или перейти на новую запутанную модель, которая сначала может выглядеть привлекательно, но на самом деле может означать еще большую плату. Он отмечает, что любая программа с десятками или сотнями миллионов пользователей из ЕС теперь будет сталкиваться с новым налогом на каждую новую загрузку и ежегодное обновление – это также повлияет на ряд крупных программ, таких как WhatsApp, Duolingo, X, Pinterest, как собственно и Spotify.

Система четко разработана таким образом, чтобы программы не выбирали альтернативные способы распространения, такие как сторонняя загрузка или альтернативные магазины программ. Однако без больших программ, доступных через эти альтернативные каналы, они лишатся своей привлекательности для потребителей. Кроме того, из-за повышенных сборов у Spotify даже нет выбора, объясняет Эк – он вынужден соблюдать текущую систему.

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«Сам Spotify сталкивается с неоправданной ситуацией. С нашей европейской базой установки Apple в 100 миллионов, этот новый налог на загрузку и обновление может резко повысить наши расходы по привлечению клиентов, потенциально увеличив их в десять раз. Это потому, что мы должны платить за каждую установку или обновление нашей бесплатной или платной программы, даже для тех, кто больше не пользуется услугой. Итак, что это оставило нас? Согласно новым условиям, мы не можем позволить себе эти комиссии, если хотим быть прибыльной компанией, поэтому наш единственный выход – оставаться статус-кво. Именно то, против чего мы боролись пять лет», — говорит Эк.

«Предложение Apple заставляет разработчиков выбирать между двумя антиконкурентными и незаконными вариантами. Либо соблюдайте ужасный статус-кво, либо выберите новый запутанный набор терминов, вредных как для разработчиков, так и для потребителей. Это еще одна попытка обойти регулирование, подобное которому мы видели в США, Нидерландах и Южной Корее. «План» Apple является беззастенчивым оскорблением для Европейской комиссии и миллионов европейских потребителей, которых они представляют, – он не должен быть действительным и должен быть отклонен Комиссией», — говорит Рик ВанМетер, исполнительный директор CAF, лоббистское объединение производителей программного обеспечения, в которое входит и Spotify.

Источник: TechCrunch