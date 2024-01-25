Официально в мартовской Apple iOS 17.4 для ЕС: сторонние магазины программ, новые условия для разработчиков и другие радикальные изменения

Apple объявила об изменениях в правилах для разработчиков программного обеспечения в Европейском Союзе в соответствии с Законом о цифровых рынках. (DMA), который вступит в силу в марте. Главное изменение – компания разрешила сторонние магазины приложений в iOS 17.4, которая выйдет в марте.

Пользователи из ЕС смогут скачать программу-магазин с вебсайта этой торговой площадки. Чтобы установить такие приложения на iPhone, маркетплейсы должны получить одобрение Apple. Установка такого приложения потребует явного разрешения пользователя загружать приложения на устройство. Но после установки маркетплейса из него можно будет загружать любые приложения, включая программы, нарушающие правила App Store. Сторонний магазин приложений даже можно будет сделать источником установки приложений по умолчанию.

Разработчики могут выбрать, использовать ли платежные сервисы Apple и покупки в программе или интегрировать стороннюю систему для платежей без дополнительной комиссии. Если разработчик хочет придерживаться существующей системы оплаты Apple, будет взиматься дополнительная комиссия 3%.

Apple по-прежнему планирует внимательно следить за процессом распространения программ. Все приложения должны быть заверены Apple, распространением через сторонние торговые площадки также управляют системы Apple. Разработчикам будет разрешено распространять только одну версию своего приложения в разных магазинах, и они все равно должны будут соблюдать некоторые основные требования платформы, в частности сканирование на наличие вредоносного ПО.

Каждый разработчик, желающий создать альтернативный рынок приложений, должен будет предоставить доказательства того, что он может финансово гарантировать поддержку разработчикам и клиентам:

«Чтобы создать адекватные финансовые средства для гарантирования поддержки разработчиков и клиентов, разработчики маркетплейса должны предоставить Apple резервный аккредитив от финансового учреждения с рейтингом A (или эквивалент S&P, Fitch или Moody’s) на сумму €1 000 000 до получения права. Его нужно будет автоматически обновлять каждый год».

Новые комиссии для разработчиков

В будущем разработчики вообще смогут не платить комиссии Apple в ЕС в зависимости от того, как они решат распространять свои программы. Apple вносит изменения в структуру оплаты как в App Store, так и для приложений извне. Разработчики смогут воспользоваться этими новыми бизнес-условиями или придерживаться существующей модели распространения через App Store.

Производители из App Store, которые выберут альтернативную платежную систему, будут платить 17% комиссии, а не 30%. Эта ставка будет снижаться до 10% для любых программ, подпадающих под пониженную ставку Apple для «малого бизнеса». Дополнительная комиссия в размере 3% взимается с разработчиков, решивших пользоваться системой обработки платежей Apple.

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Компания также вводит новый вид комиссии для очень популярных программ. Новая плата за основную технологию распространения составит €0,5 за ежегодную установку программы, однако эта плата взимается только после миллиона ежегодных установлений в ЕС.

Альтернативные браузеры, услуги потоковых игр, платежи NFC в сторонних программах

Apple стихотворение позволяет на своих устройствах альтернативные браузеры не на основе WebKit. Пользователи получат выбор альтернативных браузеров для установки, когда впервые откроют Safari на iOS 17.4.

В App Store позволят сервисы потоковых игр во всем мире, которые до сих пор были фактически запрещены политикой Apple.

Как было объявлено на прошлой неделе Европейской комиссией, Apple готовится разрешить разработчикам в Европейской экономической зоне предлагать платежи NFC в своих программах.

Эти изменения уже доступны в iOS 17.4 beta для разработчиков.

Apple отмечает, что не будет проводить радикальных изменений на других рынках, кроме ЕС.

Источники: Apple, The Verge, 9to5mac