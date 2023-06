Spotify снова игнорирует жалобы на подкасты с дезинформацией о вакцинировании от Джо Рогана – автора, с которым заключила контракт на $100 млн

В новом подкасте Джо Роган провел трехчасовой разговор с известным антивакцинатором, а теперь и кандидатом в президенты от Демократической партии Робертом Ф. Кеннеди-младшим.

В эпизоде ведущий и гость коснулись тем, которые так интересуют сторонников теорий заговора: вакцинации против коронавируса, а также технологий 5G и Wi-Fi. Роган снова восхвалял ивермектин, неэффективное искусственное лечение COVID, а Кеннеди сказал, что вакцины вызывают аутизм.

Профессор микробиологии университета Бейлора Питер Хотез раскритиковал подкаст, поделившись в Twitter статьей Motherboard о том, что Spotify не модерирует дезинформацию Рогана. В ответ автор предложил медику посетить его программу, если тот пожертвует $100 000 в любую благотворительную организацию.

Peter, if you claim what RFKjr is saying is “misinformation” I am offering you $100,000.00 to the charity of your choice if you’re willing to debate him on my show with no time limit. https://t.co/m0HxYek0GX

— Joe Rogan (@joerogan) June 17, 2023