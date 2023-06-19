Spotify снова игнорирует жалобы на подкасты с дезинформацией о вакцинировании от Джо Рогана – автора, с которым заключила контракт на $100 млн

В новом подкасте Джо Роган провел трехчасовой разговор с известным антивакцинатором, а теперь и кандидатом в президенты от Демократической партии Робертом Ф. Кеннеди-младшим.

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В эпизоде ведущий и гость коснулись тем, которые так интересуют сторонников теорий заговора: вакцинации против коронавируса, а также технологий 5G и Wi-Fi. Роган снова восхвалял ивермектин, неэффективное искусственное лечение COVID, а Кеннеди сказал, что вакцины вызывают аутизм.

Профессор микробиологии университета Бейлора Питер Хотез раскритиковал подкаст, поделившись в Twitter статьей Motherboard о том, что Spotify не модерирует дезинформацию Рогана. В ответ автор предложил медику посетить его программу, если тот пожертвует $100 000 в любую благотворительную организацию.

Peter, if you claim what RFKjr is saying is “misinformation” I am offering you $100,000.00 to the charity of your choice if you’re willing to debate him on my show with no time limit. https://t.co/m0HxYek0GX — Joe Rogan (@joerogan) June 17, 2023

Что не удивляет – Рогана поддержал «величайший шутник» и владелец Twitter Илон Маск (который довольно часто сам репостит фейки о теориях заговора). Миллиардер поиздевался над Хотезом и обвинил в «ненависти к благотворительности». Позже профессор написал, что подвергся преследованиям и онлайн-атакам, вероятно, от верующих и фанатов Рогана.

Около трех лет назад Spotify заключила с Роганом сделку на $100 млн, и с тех пор он часто распространяет в своих подкастах фейковую информацию о пандемии COVID-19, непроверенных методах лечения и вакцинах. Подкастер заявлял, что здоровых людей не следует подвергать прививкам против коронавируса или побуждать к ним.

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В 2022 году несколько известных исполнителей удалили свою музыку с платформы в знак протестов против подкастов Рогана. В ответ на общественный резонанс Spotify обновила и опубликовала внутренние правила платформы, включающие строгие ограничения «контента, который рекламирует опасную ложную или обманчивую медицинскую информацию, которая может нанести вред или представляет прямую угрозу общественному здоровью».

«С начала пандемии мы удалили более 20 000 эпизодов подкастов за нарушение нашей политики относительно опасной обманчивой медицинской информации в рамках наших правил платформы», – написал в заявлении представитель Spotify.

По данным JREmissing (сайта, отслеживающего удаленные эпизоды подкастов) изъято 111 эпизодов шоу Джо Рогана, однако подкаст с Кеннеди все еще доступен для прослушивания. В Spotify говорят, что ведущий и гость «не говорили, что вакцины против COVID-19 разработаны, чтобы убивать людей, поэтому этот эпизод не нарушает правил».

Источник: The Verge, Vice