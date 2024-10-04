Новости Софт 04.10.2024 в 10:16 comment views icon

Spotify будет автоматически создавать офлайн-плейлист во время потери Интернета

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Spotify будет автоматически создавать офлайн-плейлист во время потери Интернета

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Новая опция Offline Backup в Spotify собирает недавно воспроизведенные композиции и композиции из очереди в отдельный плейлист во время потери Интернета, далее их можно отфильтровать по исполнителю и жанру.

До этого офлайн-плейлист в Spotify формировался вручную, пока доступно соединение для передачи данных. Offline Backup станет альтернативой для случаев, когда Интернет внезапно пропадает (кстати, актуально для Украины в условиях блэкаутов).

Плейлист Offline Backup автоматически будет появляться на домашней странице Spotify, когда устройство перейдет в режим офлайн. Однако для этого понадобится включить в настройках офлайн-прослушивание и прослушать до отключения не менее пяти песен.

Ожидаемо, функция доступна только владельцам премиальной подписки на Spotify.

Когда офлайн-плейлист сформируется, его можно отфильтровать и отсортировать по исполнителю, настроению и жанру, а также сохранить в библиотеку, чтобы использовать в любой момент, а не только без связи.

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Источник: Spotify

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

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