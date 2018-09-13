Сравниваем новые iPhone Xs и Xs Max с топовыми флагманами Android

Вчера мы уже делали небольшое сравнение, чтобы наглядно продемонстрировать, чем отличаются новые смартфоны iPhone Xs, Xs Max и Xr в техническом плане. В этой же заметке мы решили пойти чуть дальше, сопоставив новые iPhone Xs и Xs Max по характеристикам с главными конкурентами на Android.

Итак, мы решили сравнить новые iPhone Xs и Xs Max с Samsung Galaxy S9, S9 Plus, Galaxy Note 9, Google Pixel 2, Pixel 2 XL, Huawei P20 Pro, Xiaomi Mi 8, LG G7 ThinQ и Sony Xperia XZ3.