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Сравниваем новые iPhone Xs и Xs Max с топовыми флагманами Android
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Сравниваем новые iPhone Xs и Xs Max с топовыми флагманами Android

Сравниваем новые iPhone Xs и Xs Max с топовыми флагманами Android

Вчера мы уже делали небольшое сравнение, чтобы наглядно продемонстрировать, чем отличаются новые смартфоны iPhone Xs, Xs Max и Xr в техническом плане. В этой же заметке мы решили пойти чуть дальше, сопоставив новые iPhone Xs и Xs Max по характеристикам с главными конкурентами на Android.

Итак, мы решили сравнить новые iPhone Xs и Xs Max с Samsung Galaxy S9, S9 Plus, Galaxy Note 9, Google Pixel 2, Pixel 2 XL, Huawei P20 Pro, Xiaomi Mi 8, LG G7 ThinQ и Sony Xperia XZ3.

Смартфон / ПараметрыiPhone XsiPhone Xs MaxGalaxy S9Galaxy S9 PlusGalaxy Note 9Google Pixel 2Google Pixel 2 XLHuawei P20 ProXiaomi Mi 8LG G7 ThinQSony Xperia XZ3
Экран5,8″, OLED,
1125х2436, 458 ppi		6,5″, OLED,
1242х2688, 458 ppi		5,8″, Super AMOLED,
1440х2960, 570 ppi		6,2″, Super AMOLED,
1440х2960, 529 ppi		6,4″, Super AMOLED,
1440х2960, 516 ppi		5,0″, AMOLED,
1080×1920, 441 ppi		6,0″, P-OLED,
1440×2880, 538 ppi		6,1″, AMOLED,
1080×2240, 408 ppi		6,21″, Super AMOLED,
1080×2248, 402 ppi		6,1″, IPS, 1440×3120, 564 ppi6,0″, P-OLED,
1440×2880, 537 ppi
SoC (процессор)7-нм
Apple A12 Bionic (6-ядерный CPU (2+4) +4-ядерный GPU + блок Neural Engine)		7-нм
Apple A12 Bionic (6-ядерный CPU (2+4) +4-ядерный GPU + блок Neural Engine)		10-нм
Samsung Exynos 9810, 8 CPU ядер (4×Exynos M3 @2,7 ГГц + 4×Cortex-A55 @1,8 ГГц) + GPU Mali-G72 MP18		10-нм
Samsung Exynos 9810, 8 CPU ядер (4×Exynos M3 @2,7 ГГц + 4×Cortex-A55 @1,8 ГГц) + GPU Mali-G72 MP18		10-нм
Samsung Exynos 9810, 8 CPU ядер (4×Exynos M3 @2,7 ГГц + 4×Cortex-A55 @1,8 ГГц) + GPU Mali-G72 MP18		10-нм
Qualcomm Snapdragon 835, 8 CPU ядер Kryo 280 (4×Kryo 280 @2,45 ГГц + 4×Kryo 280 @1,9 ГГц) + GPU Adreno 540		10-нм
Qualcomm Snapdragon 835 MSM8996, 8 CPU ядер Kryo 280 (4×Kryo 280 @2,45 ГГц + 4×Kryo 280 @1,9 ГГц) + GPU Adreno 540		10-нм
HiSilicon Kirin 970, 8 ядер CPU(4×Cortex A73 @2,36 ГГц + 4×Cortex A53 @1,8 ГГц) +12-ядерный GPU Mali-G72MP12 + блок Neural Processing Unit		10-нм
Qualcomm Snapdragon 845, 8 ядер (4 × Kryo 385 @2,8 ГГц + 4 × Kryo 385 @1,8 ГГц) +GPU Adreno 630		10-нм
Qualcomm Snapdragon 845, 8 ядер (4 × Kryo 385 @2,8 ГГц + 4 × Kryo 385 @1,8 ГГц) +GPU Adreno 630		10-нм
Qualcomm Snapdragon 845, 8 ядер (4 × Kryo 385 @2,8 ГГц + 4 × Kryo 385 @1,8 ГГц) +GPU Adreno 630
Оперативная память44466/8446/86/84/64/6
Флэш-память64/256/51264/256/51264/128/25664/128/256128/51264/12864/128128/25664/128/25664/12864
Поддержка карт памяти MicroSD
нетнетестьестьестьнетнетнетнетестьесть
Разъемыуниверсальный разъем Lightningуниверсальный разъем LightningUSB Type-C, миниджек 3,5 ммUSB Type-C, миниджек 3,5 ммUSB Type-C, миниджек 3,5 ммUSB Type-CUSB Type-CUSB Type-CUSB Type-CUSB Type-C, миниджек 3,5 ммUSB Type-C
SIM-картыодна nano-SIM в сочетании с поддержкой виртуальной карты eSIM (в Украине пока не поддерживается)одна nano-SIM в сочетании с поддержкой виртуальной карты eSIM (в Украине пока не поддерживается)одна nano-SIM/две nano-SIMодна nano-SIM/две nano-SIMодна nano-SIM/две nano-SIMодна nanoSIMодна nanoSIMодна nano-SIM/две nano-SIMдве nano-SIMодна nano-SIM/две nano-SIMодна nano-SIM/две nano-SIM
Сотовая связь 2G
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГцGSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГцGSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГцGSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГцGSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГцGSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГцGSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГцGSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГцGSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГцGSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГцGSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц
Сотовая связь 3G
UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 МГц) и CDMA EV-DO Rev. A (800, 1900 МГц)UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 МГц) и CDMA EV-DO Rev. A (800, 1900 МГц)UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 МГц) и TD-SCDMA

B34(2010), B39(1880)
UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 МГц) и TD-SCDMA

B34(2010), B39(1880)
UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 МГц) и TD-SCDMA

B34(2010), B39(1880)
HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц CDMA 2000HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц CDMA 2000HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 МГцHSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 МГцHSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 МГцHSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 МГц
Сотовая связь 4G LTE
LTE Cat. 16 (до 1 Гбит/с скачивание, до 150 Мбит/с передача): диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 32, 66, 71) и TD‑LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41, 46)LTE Cat. 16 (до 1 Гбит/с скачивание, до 150 Мбит/с передача): диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 32, 66, 71) и TD‑LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41, 46)LTE Cat. 18/13 (до 1,2 Гбит/с скачивание, до 200 Мбит/с передача): диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 66) и TD‑LTE (Bands 38, 39, 40, 41)LTE Cat. 18/13 (до 1,2 Гбит/с скачивание, до 200 Мбит/с передача): диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 66) и TD‑LTE (Bands 38, 39, 40, 41)LTE Cat. 18 (до 1,2 Гбит/с скачивание, до 200 Мбит/с передача): диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 66) и TD‑LTE (Bands 38, 39, 40, 41)LTE Cat. 15 (до 800 Мбит/с скачивание, до 75 Мбит/с передача): 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38, 40, 41, 66LTE Cat. 15 (до 800 Мбит/с скачивание, до 75 Мбит/с передача): 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38, 40, 41, 66LTE Cat. 18 (до 1,2 Гбит/с скачивание, до 200 Мбит/с передача): диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41LTE Cat. 16 (до 1 Гбит/с скачивание, до 150 Мбит/с передача): : диапазоны 1, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 34, 38, 39, 40, 41LTE Cat. 16 (до 1 Гбит/с скачивание, до 150 Мбит/с передача): : диапазоны 1, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 34, 38, 39, 40, 41LTE Cat. 16 (до 1 Гбит/с скачивание, до 150 Мбит/с передача): : диапазоны 1, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 34, 38, 39, 40, 41
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac802.11 a/b/g/n/ac802.11 a/b/g/n/ac802.11 a/b/g/n/ac802.11 a/b/g/n/ac802.11 a/b/g/n/ac802.11 a/b/g/n/ac802.11 a/b/g/n/ac802.11 a/b/g/n/ac802.11 a/b/g/n/ac802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth5.05.05.05.05.05.05.05.05.05.0
NFCЕсть (Apple Pay)Есть (Apple Pay)Есть (Samsung Pay)Есть (Samsung Pay)Есть (Samsung Pay)Есть (Google Pay)Есть (Google Pay)Есть (Google Pay)Есть (Google Pay)Есть (Google Pay)Есть (Google Pay)
НавигацияGPS, ГЛОНАСС, GALILEO, QZSSGPS, ГЛОНАСС, GALILEO, QZSSGPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, GalileoGPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, GalileoGPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, GalileoGPS, A-GPS, ГЛОНАССGPS, A-GPS, ГЛОНАССGPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDouGPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDouGPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDouGPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo
Датчики Освещенности, приближения, акселерометр/ гироскоп, магнитометр (цифровой компас)Освещенности, приближения, акселерометр/ гироскоп, магнитометр (цифровой компас)Освещенности, приближения, акселерометр/ гироскоп, магнитометр (цифровой компас), барометр, датчик ЧСС и для датчик измерения уровня насыщения крови кислородомОсвещенности, приближения, акселерометр/ гироскоп, магнитометр (цифровой компас), барометр, датчик ЧСС и для датчик измерения уровня насыщения крови кислородомОсвещенности, приближения, акселерометр/ гироскоп, магнитометр (цифровой компас), барометр, датчик ЧСС и для датчик измерения уровня насыщения крови кислородомОсвещенности, приближения, акселерометр/ гироскоп, магнитометр (цифровой компас), барометрОсвещенности, приближения, акселерометр/ гироскоп, магнитометр (цифровой компас), барометрОсвещенности, приближения, акселерометр/ гироскоп, магнитометр (цифровой компас), ИК-датчикОсвещенности, приближения, акселерометр/ гироскоп, магнитометр (цифровой компас)Освещенности, приближения, акселерометр/ гироскоп, магнитометр (цифровой компас)Освещенности, приближения, акселерометр/ гироскоп, магнитометр (цифровой компас)
Датчики идентификации пользователяРаспознавание лица с помощью камеры TrueDepth (функция Face ID)Распознавание лица с помощью камеры TrueDepth (функция Face ID)Сканер отпечатков пальцев, сканер радужной оболочки и система распознавания лицаСканер отпечатков пальцев, сканер радужной оболочки и система распознавания лицаСканер отпечатков пальцев, сканер радужной оболочки и система распознавания лицаСканер отпечатков пальцевСканер отпечатков пальцевСканер отпечатков пальцев, система распознавания лицаСканер отпечатков пальцев, система распознавания лицаСканер отпечатков пальцев, система распознавания лицаСканер отпечатков пальцев, система распознавания лица
Основная камера Двойной модуль: 12 Мп, ƒ/1,8 + 12 Мп, ƒ/2,4, автофокус, четырехдиодная светодиодная вспышка, оптический стабилизатор в обеих камерахДвойной модуль: 12 Мп, ƒ/1,8 + 12 Мп, ƒ/2,4, автофокус, четырехдиодная светодиодная вспышка, оптический стабилизатор в обеих камерахДвойной модуль: 12 Мп, переменная диафрагма ƒ/1,5/2,4 + 12 Мп, ƒ/2,4, автофокус, светодиодная вспышка, оптическая стабилизация изображения в обеих камерахДвойной модуль: 12 Мп, переменная диафрагма ƒ/1,5/2,4 + 12 Мп, ƒ/2,4, автофокус, светодиодная вспышка, оптическая стабилизация изображения в обеих камерахДвойной модуль: 12 Мп, переменная диафрагма ƒ/1,5/2,4 + 12 Мп, ƒ/2,4, автофокус, светодиодная вспышка, оптическая стабилизация изображения в обеих камерах12,2 Мп, ƒ/1,8, гибридный автофокус, двойная светодиодная вспышка, оптическая стабилизация12,2 Мп, ƒ/1,8, гибридный автофокус, двойная светодиодная вспышка, оптическая стабилизация, запись 4К-видеоТройной модуль, 40 + 20 + 8 Мп, ƒ/1,8 + ƒ/1,6 + ƒ/2,4, гибридный автофокус, оптическая стабилизация, двойная светодиодная вспышкаДвойной модуль: 12 Мп, ƒ/1,8 + 12 Мп, ƒ/2,4, фазовый автофокус, оптическая стабилизация (с основной камерой)Двойной модуль: 16 Мп, ƒ/1,6 + 16 Мп, ƒ/1,9, гибридный автофокус, оптическая стабилизация (с основной камерой)19 Мп, ƒ/2,0 оптическая стабилизация, гибридный автофокус, светодиодная вспышка
Фронтальная камера 7 Мп, ƒ/2,2, без вспышки7 Мп, ƒ/2,2, без вспышки8 Мп, f/1,7, без вспышки8 Мп, f/1,7, без вспышки8 Мп, f/1,7, без вспышки8 Мп, фиксированный фокус, без вспышки8 Мп, фиксированный фокус, без вспышки24 Мп, ƒ/2,0, фиксированный фокус, без вспышки20 Мп, ƒ/2,0, фиксированный фокус, без вспышки8 Мп, ƒ/1,9, фиксированный фокус13 Мп, ƒ/1,9, фиксированный фокус
Питание н/дн/дНесъемный аккумулятор: 11,55 Вт⋅ч 3000 мА⋅ч, 3,8 В)Несъемный аккумулятор: 13,48 Вт⋅ч (3500 мА⋅ч, 3,85 В)Несъемный аккумулятор: 15,4 Вт·ч (4000 мА·ч, 3,85 В)Несъемный аккумулятор: 10,26 Вт·ч (2700 мА·ч, 3,8 В)Несъемный аккумулятор: 13,38 Вт·ч (3520 мА·ч, 3,8 В)Несъемный аккумулятор: 15,2 Вт·ч (4000 мА·ч, 3,8 В)Несъемный аккумулятор: 12,92 Вт·ч (3400 мА·ч, 3,8 В)Несъемный аккумулятор: 11,4 Вт·ч (3000 мА·ч, 3,8 В)Несъемный аккумулятор: 3330 мА·ч
Зарядка
быстрая проводная + Qiбыстрая проводная + Qiбыстрая проводная + Qiбыстрая проводная + Qiбыстрая проводная + Qiбыстрая проводнаябыстрая проводнаябыстрая проводнаябыстрая проводнаябыстрая проводная + Qiбыстрая проводная + Qi
Размер 143,6х70,9х7,7 мм157,5х77,4х7,7 мм147,7х68,7х8,5 мм158,1х73,8х8,5 мм161,9х76,4х8,8 мм145,7х69,7х7,8 мм157,9х76,7х7,9 мм155х73,9х7,8 мм154,9х74,8х7,6 мм153,2х71,9х7,9 мм158х73х9,9 мм
Вес177 грамм208 грамм163 грамма189 грамм201 грамм143 грамма175 граммов180 граммов175 граммов162 грамма193 грамма
Защита корпусаесть (IP68)есть (IP68)есть (IP68)есть (IP68)есть (IP68)есть (IP67)есть (IP67)есть (IP67)нетесть (IP68 + MIL-STD 810G)есть (IP68)
Операционная система iOS 12iOS 12Android 8.0 Oreo, собственная оболочкаAndroid 8.0 Oreo, собственная оболочкаAndroid 8.0 Oreo, собственная оболочкаAndroid 9.0 PieAndroid 8.0 OreoAndroid 8.0 Oreo, оболочка EMUIAndroid 8.1.0 Oreo, оболочка MIUIAndroid 8.0 Oreo, собственная оболочкаAndroid 9.0 Pie, собственная оболочка
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