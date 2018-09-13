Сравниваем новые iPhone Xs и Xs Max с топовыми флагманами Android
Вчера мы уже делали небольшое сравнение, чтобы наглядно продемонстрировать, чем отличаются новые смартфоны iPhone Xs, Xs Max и Xr в техническом плане. В этой же заметке мы решили пойти чуть дальше, сопоставив новые iPhone Xs и Xs Max по характеристикам с главными конкурентами на Android.
Итак, мы решили сравнить новые iPhone Xs и Xs Max с Samsung Galaxy S9, S9 Plus, Galaxy Note 9, Google Pixel 2, Pixel 2 XL, Huawei P20 Pro, Xiaomi Mi 8, LG G7 ThinQ и Sony Xperia XZ3.
|Смартфон / Параметры
|iPhone Xs
|iPhone Xs Max
|Galaxy S9
|Galaxy S9 Plus
|Galaxy Note 9
|Google Pixel 2
|Google Pixel 2 XL
|Huawei P20 Pro
|Xiaomi Mi 8
|LG G7 ThinQ
|Sony Xperia XZ3
|Экран
|5,8″, OLED,
1125х2436, 458 ppi
|6,5″, OLED,
1242х2688, 458 ppi
|5,8″, Super AMOLED,
1440х2960, 570 ppi
|6,2″, Super AMOLED,
1440х2960, 529 ppi
|6,4″, Super AMOLED,
1440х2960, 516 ppi
|5,0″, AMOLED,
1080×1920, 441 ppi
|6,0″, P-OLED,
1440×2880, 538 ppi
|6,1″, AMOLED,
1080×2240, 408 ppi
|6,21″, Super AMOLED,
1080×2248, 402 ppi
|6,1″, IPS, 1440×3120, 564 ppi
|6,0″, P-OLED,
1440×2880, 537 ppi
|SoC (процессор)
|7-нм
Apple A12 Bionic (6-ядерный CPU (2+4) +4-ядерный GPU + блок Neural Engine)
|7-нм
Apple A12 Bionic (6-ядерный CPU (2+4) +4-ядерный GPU + блок Neural Engine)
|10-нм
Samsung Exynos 9810, 8 CPU ядер (4×Exynos M3 @2,7 ГГц + 4×Cortex-A55 @1,8 ГГц) + GPU Mali-G72 MP18
|10-нм
Samsung Exynos 9810, 8 CPU ядер (4×Exynos M3 @2,7 ГГц + 4×Cortex-A55 @1,8 ГГц) + GPU Mali-G72 MP18
|10-нм
Samsung Exynos 9810, 8 CPU ядер (4×Exynos M3 @2,7 ГГц + 4×Cortex-A55 @1,8 ГГц) + GPU Mali-G72 MP18
|10-нм
Qualcomm Snapdragon 835, 8 CPU ядер Kryo 280 (4×Kryo 280 @2,45 ГГц + 4×Kryo 280 @1,9 ГГц) + GPU Adreno 540
|10-нм
Qualcomm Snapdragon 835 MSM8996, 8 CPU ядер Kryo 280 (4×Kryo 280 @2,45 ГГц + 4×Kryo 280 @1,9 ГГц) + GPU Adreno 540
|10-нм
HiSilicon Kirin 970, 8 ядер CPU(4×Cortex A73 @2,36 ГГц + 4×Cortex A53 @1,8 ГГц) +12-ядерный GPU Mali-G72MP12 + блок Neural Processing Unit
|10-нм
Qualcomm Snapdragon 845, 8 ядер (4 × Kryo 385 @2,8 ГГц + 4 × Kryo 385 @1,8 ГГц) +GPU Adreno 630
|10-нм
Qualcomm Snapdragon 845, 8 ядер (4 × Kryo 385 @2,8 ГГц + 4 × Kryo 385 @1,8 ГГц) +GPU Adreno 630
|10-нм
Qualcomm Snapdragon 845, 8 ядер (4 × Kryo 385 @2,8 ГГц + 4 × Kryo 385 @1,8 ГГц) +GPU Adreno 630
|Оперативная память
|4
|4
|4
|6
|6/8
|4
|4
|6/8
|6/8
|4/6
|4/6
|Флэш-память
|64/256/512
|64/256/512
|64/128/256
|64/128/256
|128/512
|64/128
|64/128
|128/256
|64/128/256
|64/128
|64
|Поддержка карт памяти MicroSD
|нет
|нет
|есть
|есть
|есть
|нет
|нет
|нет
|нет
|есть
|есть
|Разъемы
|универсальный разъем Lightning
|универсальный разъем Lightning
|USB Type-C, миниджек 3,5 мм
|USB Type-C, миниджек 3,5 мм
|USB Type-C, миниджек 3,5 мм
|USB Type-C
|USB Type-C
|USB Type-C
|USB Type-C
|USB Type-C, миниджек 3,5 мм
|USB Type-C
|SIM-карты
|одна nano-SIM в сочетании с поддержкой виртуальной карты eSIM (в Украине пока не поддерживается)
|одна nano-SIM в сочетании с поддержкой виртуальной карты eSIM (в Украине пока не поддерживается)
|одна nano-SIM/две nano-SIM
|одна nano-SIM/две nano-SIM
|одна nano-SIM/две nano-SIM
|одна nanoSIM
|одна nanoSIM
|одна nano-SIM/две nano-SIM
|две nano-SIM
|одна nano-SIM/две nano-SIM
|одна nano-SIM/две nano-SIM
|Сотовая связь 2G
|GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц
|GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц
|GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц
|GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц
|GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц
|GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц
|GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц
|GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц
|GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц
|GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц
|GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц
|Сотовая связь 3G
|UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 МГц) и CDMA EV-DO Rev. A (800, 1900 МГц)
|UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 МГц) и CDMA EV-DO Rev. A (800, 1900 МГц)
|UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 МГц) и TD-SCDMA
B34(2010), B39(1880)
|UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 МГц) и TD-SCDMA
B34(2010), B39(1880)
|UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 МГц) и TD-SCDMA
B34(2010), B39(1880)
|HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц CDMA 2000
|HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц CDMA 2000
|HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 МГц
|HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 МГц
|HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 МГц
|HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 МГц
|Сотовая связь 4G LTE
|LTE Cat. 16 (до 1 Гбит/с скачивание, до 150 Мбит/с передача): диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 32, 66, 71) и TD‑LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41, 46)
|LTE Cat. 16 (до 1 Гбит/с скачивание, до 150 Мбит/с передача): диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 32, 66, 71) и TD‑LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41, 46)
|LTE Cat. 18/13 (до 1,2 Гбит/с скачивание, до 200 Мбит/с передача): диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 66) и TD‑LTE (Bands 38, 39, 40, 41)
|LTE Cat. 18/13 (до 1,2 Гбит/с скачивание, до 200 Мбит/с передача): диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 66) и TD‑LTE (Bands 38, 39, 40, 41)
|LTE Cat. 18 (до 1,2 Гбит/с скачивание, до 200 Мбит/с передача): диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 66) и TD‑LTE (Bands 38, 39, 40, 41)
|LTE Cat. 15 (до 800 Мбит/с скачивание, до 75 Мбит/с передача): 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38, 40, 41, 66
|LTE Cat. 15 (до 800 Мбит/с скачивание, до 75 Мбит/с передача): 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38, 40, 41, 66
|LTE Cat. 18 (до 1,2 Гбит/с скачивание, до 200 Мбит/с передача): диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41
|LTE Cat. 16 (до 1 Гбит/с скачивание, до 150 Мбит/с передача): : диапазоны 1, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 34, 38, 39, 40, 41
|LTE Cat. 16 (до 1 Гбит/с скачивание, до 150 Мбит/с передача): : диапазоны 1, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 34, 38, 39, 40, 41
|LTE Cat. 16 (до 1 Гбит/с скачивание, до 150 Мбит/с передача): : диапазоны 1, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 34, 38, 39, 40, 41
|Wi-Fi
|802.11 a/b/g/n/ac
|802.11 a/b/g/n/ac
|802.11 a/b/g/n/ac
|802.11 a/b/g/n/ac
|802.11 a/b/g/n/ac
|802.11 a/b/g/n/ac
|802.11 a/b/g/n/ac
|802.11 a/b/g/n/ac
|802.11 a/b/g/n/ac
|802.11 a/b/g/n/ac
|802.11 a/b/g/n/ac
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|5.0
|5.0
|5.0
|5.0
|5.0
|5.0
|5.0
|5.0
|NFC
|Есть (Apple Pay)
|Есть (Apple Pay)
|Есть (Samsung Pay)
|Есть (Samsung Pay)
|Есть (Samsung Pay)
|Есть (Google Pay)
|Есть (Google Pay)
|Есть (Google Pay)
|Есть (Google Pay)
|Есть (Google Pay)
|Есть (Google Pay)
|Навигация
|GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, QZSS
|GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, QZSS
|GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo
|GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo
|GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo
|GPS, A-GPS, ГЛОНАСС
|GPS, A-GPS, ГЛОНАСС
|GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou
|GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou
|GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou
|GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo
|Датчики
|Освещенности, приближения, акселерометр/ гироскоп, магнитометр (цифровой компас)
|Освещенности, приближения, акселерометр/ гироскоп, магнитометр (цифровой компас)
|Освещенности, приближения, акселерометр/ гироскоп, магнитометр (цифровой компас), барометр, датчик ЧСС и для датчик измерения уровня насыщения крови кислородом
|Освещенности, приближения, акселерометр/ гироскоп, магнитометр (цифровой компас), барометр, датчик ЧСС и для датчик измерения уровня насыщения крови кислородом
|Освещенности, приближения, акселерометр/ гироскоп, магнитометр (цифровой компас), барометр, датчик ЧСС и для датчик измерения уровня насыщения крови кислородом
|Освещенности, приближения, акселерометр/ гироскоп, магнитометр (цифровой компас), барометр
|Освещенности, приближения, акселерометр/ гироскоп, магнитометр (цифровой компас), барометр
|Освещенности, приближения, акселерометр/ гироскоп, магнитометр (цифровой компас), ИК-датчик
|Освещенности, приближения, акселерометр/ гироскоп, магнитометр (цифровой компас)
|Освещенности, приближения, акселерометр/ гироскоп, магнитометр (цифровой компас)
|Освещенности, приближения, акселерометр/ гироскоп, магнитометр (цифровой компас)
|Датчики идентификации пользователя
|Распознавание лица с помощью камеры TrueDepth (функция Face ID)
|Распознавание лица с помощью камеры TrueDepth (функция Face ID)
|Сканер отпечатков пальцев, сканер радужной оболочки и система распознавания лица
|Сканер отпечатков пальцев, сканер радужной оболочки и система распознавания лица
|Сканер отпечатков пальцев, сканер радужной оболочки и система распознавания лица
|Сканер отпечатков пальцев
|Сканер отпечатков пальцев
|Сканер отпечатков пальцев, система распознавания лица
|Сканер отпечатков пальцев, система распознавания лица
|Сканер отпечатков пальцев, система распознавания лица
|Сканер отпечатков пальцев, система распознавания лица
|Основная камера
|Двойной модуль: 12 Мп, ƒ/1,8 + 12 Мп, ƒ/2,4, автофокус, четырехдиодная светодиодная вспышка, оптический стабилизатор в обеих камерах
|Двойной модуль: 12 Мп, ƒ/1,8 + 12 Мп, ƒ/2,4, автофокус, четырехдиодная светодиодная вспышка, оптический стабилизатор в обеих камерах
|Двойной модуль: 12 Мп, переменная диафрагма ƒ/1,5/2,4 + 12 Мп, ƒ/2,4, автофокус, светодиодная вспышка, оптическая стабилизация изображения в обеих камерах
|Двойной модуль: 12 Мп, переменная диафрагма ƒ/1,5/2,4 + 12 Мп, ƒ/2,4, автофокус, светодиодная вспышка, оптическая стабилизация изображения в обеих камерах
|Двойной модуль: 12 Мп, переменная диафрагма ƒ/1,5/2,4 + 12 Мп, ƒ/2,4, автофокус, светодиодная вспышка, оптическая стабилизация изображения в обеих камерах
|12,2 Мп, ƒ/1,8, гибридный автофокус, двойная светодиодная вспышка, оптическая стабилизация
|12,2 Мп, ƒ/1,8, гибридный автофокус, двойная светодиодная вспышка, оптическая стабилизация, запись 4К-видео
|Тройной модуль, 40 + 20 + 8 Мп, ƒ/1,8 + ƒ/1,6 + ƒ/2,4, гибридный автофокус, оптическая стабилизация, двойная светодиодная вспышка
|Двойной модуль: 12 Мп, ƒ/1,8 + 12 Мп, ƒ/2,4, фазовый автофокус, оптическая стабилизация (с основной камерой)
|Двойной модуль: 16 Мп, ƒ/1,6 + 16 Мп, ƒ/1,9, гибридный автофокус, оптическая стабилизация (с основной камерой)
|19 Мп, ƒ/2,0 оптическая стабилизация, гибридный автофокус, светодиодная вспышка
|Фронтальная камера
|7 Мп, ƒ/2,2, без вспышки
|7 Мп, ƒ/2,2, без вспышки
|8 Мп, f/1,7, без вспышки
|8 Мп, f/1,7, без вспышки
|8 Мп, f/1,7, без вспышки
|8 Мп, фиксированный фокус, без вспышки
|8 Мп, фиксированный фокус, без вспышки
|24 Мп, ƒ/2,0, фиксированный фокус, без вспышки
|20 Мп, ƒ/2,0, фиксированный фокус, без вспышки
|8 Мп, ƒ/1,9, фиксированный фокус
|13 Мп, ƒ/1,9, фиксированный фокус
|Питание
|н/д
|н/д
|Несъемный аккумулятор: 11,55 Вт⋅ч 3000 мА⋅ч, 3,8 В)
|Несъемный аккумулятор: 13,48 Вт⋅ч (3500 мА⋅ч, 3,85 В)
|Несъемный аккумулятор: 15,4 Вт·ч (4000 мА·ч, 3,85 В)
|Несъемный аккумулятор: 10,26 Вт·ч (2700 мА·ч, 3,8 В)
|Несъемный аккумулятор: 13,38 Вт·ч (3520 мА·ч, 3,8 В)
|Несъемный аккумулятор: 15,2 Вт·ч (4000 мА·ч, 3,8 В)
|Несъемный аккумулятор: 12,92 Вт·ч (3400 мА·ч, 3,8 В)
|Несъемный аккумулятор: 11,4 Вт·ч (3000 мА·ч, 3,8 В)
|Несъемный аккумулятор: 3330 мА·ч
|Зарядка
|быстрая проводная + Qi
|быстрая проводная + Qi
|быстрая проводная + Qi
|быстрая проводная + Qi
|быстрая проводная + Qi
|быстрая проводная
|быстрая проводная
|быстрая проводная
|быстрая проводная
|быстрая проводная + Qi
|быстрая проводная + Qi
|Размер
|143,6х70,9х7,7 мм
|157,5х77,4х7,7 мм
|147,7х68,7х8,5 мм
|158,1х73,8х8,5 мм
|161,9х76,4х8,8 мм
|145,7х69,7х7,8 мм
|157,9х76,7х7,9 мм
|155х73,9х7,8 мм
|154,9х74,8х7,6 мм
|153,2х71,9х7,9 мм
|158х73х9,9 мм
|Вес
|177 грамм
|208 грамм
|163 грамма
|189 грамм
|201 грамм
|143 грамма
|175 граммов
|180 граммов
|175 граммов
|162 грамма
|193 грамма
|Защита корпуса
|есть (IP68)
|есть (IP68)
|есть (IP68)
|есть (IP68)
|есть (IP68)
|есть (IP67)
|есть (IP67)
|есть (IP67)
|нет
|есть (IP68 + MIL-STD 810G)
|есть (IP68)
|Операционная система
|iOS 12
|iOS 12
|Android 8.0 Oreo, собственная оболочка
|Android 8.0 Oreo, собственная оболочка
|Android 8.0 Oreo, собственная оболочка
|Android 9.0 Pie
|Android 8.0 Oreo
|Android 8.0 Oreo, оболочка EMUI
|Android 8.1.0 Oreo, оболочка MIUI
|Android 8.0 Oreo, собственная оболочка
|Android 9.0 Pie, собственная оболочка
|Актуальная цена
|от 39 999 грн (ожидаемая)
|от 44 999 грн (ожидаемая)
|от 16 200 грн
|от 18 820 грн
|от 26 450 грн
|от 16 980 грн
|от 18 000 грн
|от 19216 грн
|от 12 320 грн
|от 17 799 грн
|н/д