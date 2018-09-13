Apple представила новые смартфоны iPhone Xs, iPhone Xs Max, iPhone Xr. А чем же они отличаются?

Итак, этот день настал: буквально только что Apple представила новое поколение смартфонов iPhone, положив конец огромному количеству слухов, которыми был заполнен интернет в течение последних месяцев. Как и ожидалось, в новую линейку вошли три модели: iPhone Xs, Xs Max и Xr. Последняя является самой доступной моделью нового поколения и является своеобразным идеологическим преемником iPhone 8.

Все три новых iPhone выполнены по образу и подобию iPhone X – с «безрамочным» экраном и «челочкой», в которую спрятаны датчики и камера TrueDepth, обеспечивающая работу функции Face ID. Внешне новые iPhone Xs, Xs Max и Xr отличаются между собой только размерами, тыльной панелью (у Xr основная камера одинарная, а не сдвоенная) и расцветками корпуса. Основные же различия кроются в материалах корпуса – у младшей модели рамка алюминиевая, а не стальная – и начинке. Собственно, в этой заметке мы решили сопоставить iPhone Xs, Xs Max и Xr по характеристикам (тем, что известны), чтобы наглядно продемонстрировать, чем отличаются актуальные смартфоны Apple.