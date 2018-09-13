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Apple представила новые смартфоны iPhone Xs, iPhone Xs Max, iPhone Xr. А чем же они отличаются?
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Apple представила новые смартфоны iPhone Xs, iPhone Xs Max, iPhone Xr. А чем же они отличаются?

Apple представила новые смартфоны iPhone Xs, iPhone Xs Max, iPhone Xr. А чем же они отличаются?

Итак, этот день настал: буквально только что Apple представила новое поколение смартфонов iPhone, положив конец огромному количеству слухов, которыми был заполнен интернет в течение последних месяцев. Как и ожидалось, в новую линейку вошли три модели: iPhone Xs, Xs Max и Xr. Последняя является самой доступной моделью нового поколения и является своеобразным идеологическим преемником iPhone 8.

Все три новых iPhone выполнены по образу и подобию iPhone X – с «безрамочным» экраном и «челочкой», в которую спрятаны датчики и камера TrueDepth, обеспечивающая работу функции Face ID. Внешне новые iPhone Xs, Xs Max и Xr отличаются между собой только размерами, тыльной панелью (у Xr основная камера одинарная, а не сдвоенная) и расцветками корпуса. Основные же различия кроются в материалах корпуса – у младшей модели рамка алюминиевая, а не стальная – и начинке. Собственно, в этой заметке мы решили сопоставить iPhone Xs, Xs Max и Xr по характеристикам (тем, что известны), чтобы наглядно продемонстрировать, чем отличаются актуальные смартфоны Apple.

Смартфон / ПараметрыiPhone XsiPhone Xs MaxiPhone Xr
Корпус
Размеры, мм143,6х70,9х7,7157,5х77,4х7,7150,9х75,7х8,3
Масса, г177208194
Материалы корпусастальная рамка и закаленное стекло с обеих стороналюминиевая рамка (алюминиевый сплав 7000 серии) и закаленное стекло с обеих сторон
 SIMдва слота (Nano-SIM, dual stand-by) в версии для Китая и один (Nano-SIM) в сочетании с поддержкой виртуальной карты eSIM (в Украине пока не поддерживается) – для остального мира
Защита корпусаIP68 (погружение на глубину до 2 метров длительностью до 30 минут)IP67 (погружение на глубину до 1 метра длительностью до 30 минут)
Емкость аккумулятора, мА·чн/дн/дн/д
Зарядкабыстрая проводная + Qi
 

Дисплей

Диагональ, дюйма5,86,56,1
Разрешение (соотношение сторон)1125х2436 пикселей (19.5:9)

1242х2688 пикселей

(19.5:9)

828х1792 пикселей

(19.5:9)

Соотношение площади экрана к площади лицевой панели, %82,984,479,0
PPI458458326
ТехнологияSuper AMOLED Super RetinaIPS Liquid Retina
Защита экранаЗакаленное стекло + олеофобное (жироотталкивающее) покрытие
ДругоеDolby Vision/HDR10 , 3D Touch, True-toneTrue-tone
Платформа
ОСiOS 12
SoC7-нанометровая однокристальная система A12 Bionic с 6-ядерным CPU, 4-ядерным GPU, а также блоком Neural Engine, отвечающим за ускорение приложений ИИ
Флэш-память, ГБ64/256/51264/128/256
RAM443
Слот MicroSDнетнетнет
Камеры
Основная12 Мп, F/1.8, 28 мм, 1,4 мкм, OIS, PDAF
12 Мп, F/2.4, 52 мм, 1,0 мкм, OIS, PDAF		12 Мп, F/1.8, 28 мм, 1,4 мкм, OIS, PDAF
Фронтальная7 Мп, F/2.2, 32 мм
Другое2x оптический зум и 6х цифровой зум, портретный режим, запись видео разрешением 4K при 24/30/60 к/с, запись роликов Slo‑mo video с разрешением 1080p и кадровой частотой 120 или 240 к/с
HDR, стереозвук		3х цифровой зум, портретный режим, запись видео разрешением 4K при 24/30/60 к/с, запись роликов Slo‑mo video с разрешением 1080p и кадровой частотой 120 или 240 к/с
HDR, стереозвук
Звук
Динамикистереостереостерео
Разъем 3,5 ммнетнетнет
Прочее
Беспроводные интерфейсыWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 LE, GPS/ГЛОНАСС/GALILEO/QZSS, NFC
Разъемы

универсальный разъем Lightning

Датчики идентификации пользователя

Распознавание лица с помощью камеры TrueDepth (функция Face ID)

Особенности

Поддержка сервисов Apple, включая голосового помощника Siri и платежную систему Apple Pay

Варианты расцветкиGold, Space Gray, Silver

Red, Yellow, White, Coral, Black, Blue

Рекомендованная цена для Германииот €1149от €1249от €849
Дата начала продаж21 сентября 2018 года21 сентября 2018 года26 октября 2018 года

 

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