Apple представила новые смартфоны iPhone Xs, iPhone Xs Max, iPhone Xr. А чем же они отличаются?
Итак, этот день настал: буквально только что Apple представила новое поколение смартфонов iPhone, положив конец огромному количеству слухов, которыми был заполнен интернет в течение последних месяцев. Как и ожидалось, в новую линейку вошли три модели: iPhone Xs, Xs Max и Xr. Последняя является самой доступной моделью нового поколения и является своеобразным идеологическим преемником iPhone 8.
Все три новых iPhone выполнены по образу и подобию iPhone X – с «безрамочным» экраном и «челочкой», в которую спрятаны датчики и камера TrueDepth, обеспечивающая работу функции Face ID. Внешне новые iPhone Xs, Xs Max и Xr отличаются между собой только размерами, тыльной панелью (у Xr основная камера одинарная, а не сдвоенная) и расцветками корпуса. Основные же различия кроются в материалах корпуса – у младшей модели рамка алюминиевая, а не стальная – и начинке. Собственно, в этой заметке мы решили сопоставить iPhone Xs, Xs Max и Xr по характеристикам (тем, что известны), чтобы наглядно продемонстрировать, чем отличаются актуальные смартфоны Apple.
|Смартфон / Параметры
|iPhone Xs
|iPhone Xs Max
|iPhone Xr
|Корпус
|Размеры, мм
|143,6х70,9х7,7
|157,5х77,4х7,7
|150,9х75,7х8,3
|Масса, г
|177
|208
|194
|Материалы корпуса
|стальная рамка и закаленное стекло с обеих сторон
|алюминиевая рамка (алюминиевый сплав 7000 серии) и закаленное стекло с обеих сторон
|SIM
|два слота (Nano-SIM, dual stand-by) в версии для Китая и один (Nano-SIM) в сочетании с поддержкой виртуальной карты eSIM (в Украине пока не поддерживается) – для остального мира
|Защита корпуса
|IP68 (погружение на глубину до 2 метров длительностью до 30 минут)
|IP67 (погружение на глубину до 1 метра длительностью до 30 минут)
|Емкость аккумулятора, мА·ч
|н/д
|н/д
|н/д
|Зарядка
|быстрая проводная + Qi
|
Дисплей
|Диагональ, дюйма
|5,8
|6,5
|6,1
|Разрешение (соотношение сторон)
|1125х2436 пикселей (19.5:9)
1242х2688 пикселей
(19.5:9)
828х1792 пикселей
(19.5:9)
|Соотношение площади экрана к площади лицевой панели, %
|82,9
|84,4
|79,0
|PPI
|458
|458
|326
|Технология
|Super AMOLED Super Retina
|IPS Liquid Retina
|Защита экрана
|Закаленное стекло + олеофобное (жироотталкивающее) покрытие
|Другое
|Dolby Vision/HDR10 , 3D Touch, True-tone
|True-tone
|Платформа
|ОС
|iOS 12
|SoC
|7-нанометровая однокристальная система A12 Bionic с 6-ядерным CPU, 4-ядерным GPU, а также блоком Neural Engine, отвечающим за ускорение приложений ИИ
|Флэш-память, ГБ
|64/256/512
|64/128/256
|RAM
|4
|4
|3
|Слот MicroSD
|нет
|нет
|нет
|Камеры
|Основная
|12 Мп, F/1.8, 28 мм, 1,4 мкм, OIS, PDAF
12 Мп, F/2.4, 52 мм, 1,0 мкм, OIS, PDAF
|12 Мп, F/1.8, 28 мм, 1,4 мкм, OIS, PDAF
|Фронтальная
|7 Мп, F/2.2, 32 мм
|Другое
|2x оптический зум и 6х цифровой зум, портретный режим, запись видео разрешением 4K при 24/30/60 к/с, запись роликов Slo‑mo video с разрешением 1080p и кадровой частотой 120 или 240 к/с
HDR, стереозвук
|3х цифровой зум, портретный режим, запись видео разрешением 4K при 24/30/60 к/с, запись роликов Slo‑mo video с разрешением 1080p и кадровой частотой 120 или 240 к/с
HDR, стереозвук
|Звук
|Динамики
|стерео
|стерео
|стерео
|Разъем 3,5 мм
|нет
|нет
|нет
|Прочее
|Беспроводные интерфейсы
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 LE, GPS/ГЛОНАСС/GALILEO/QZSS, NFC
|Разъемы
универсальный разъем Lightning
|Датчики идентификации пользователя
Распознавание лица с помощью камеры TrueDepth (функция Face ID)
|Особенности
Поддержка сервисов Apple, включая голосового помощника Siri и платежную систему Apple Pay
|Варианты расцветки
|Gold, Space Gray, Silver
Red, Yellow, White, Coral, Black, Blue
|Рекомендованная цена для Германии
|от €1149
|от €1249
|от €849
|Дата начала продаж
|21 сентября 2018 года
|21 сентября 2018 года
|26 октября 2018 года