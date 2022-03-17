Срок действия электронной подписи во время военного положения продлен

В ходе заседания правительства был принят ряд решений и документов, призванных обеспечить функционирование страны в условиях войны. В том числе принято постановление о продлении срока действия электронной подписи во время военного положения. При этом Минцифры совместно с Госспецсвязью обеспечат бесперебойное функционирование системы предоставления электронных услуг.

Отмечается, что квалифицированная электронная подпись (КЭП) – это аналог собственноручной подписи, которой можно подписать любой документ: заявление, договор и т.д. КЭП имеет определенный срок действия, обычно он составляет от одного до двух лет. И по истечении срока действия электронной подписи пользователям необходимо его продлевать. В некоторых случаях для этого необходимо физически посетить поставщика КЭП для перевыпуска электронной подписи.

Однако в условиях войны это может быть сложным или даже невозможным делом. В таких условиях Минцифры совместно с Госспецсвязью призваны обеспечить бесперебойное функционирование системы предоставления электронных услуг. Таким образом, поставщики электронных доверительных услуг на основе ранее созданных ключей самостоятельно сформируют пользователям новую КЭП. Поэтому пользователи смогут без лишних хлопот продолжать пользоваться ею и подписывать документы онлайн.

Источник: КМУ