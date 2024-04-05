SSD в M2 MacBook Pro заполнился настолько, что не позволял удалить данные — помогла лишь полная очистка

Эксперт по Apple Mac, журналист Гленн Флейшман, написал о непостижимой проблеме, с которой столкнулся один из его детей после попытки загрузить игру из сервиса Steam на MacBook Pro с чипом M2 и почти заполненным SSD. Накопитель не удалял ненужные данные. При этом различные попытки освободить место на накопителе потерпели неудачу. В конце концов пришлось прибегнуть к радикальным мерам и полностью очистить SSD для новой установки.

Этот MacBook Pro был оснащен SSD емкостью 1 ТБ и был частью домашней сети с регулярным резервным копированием через Time Machine. Прежде всего дети попробовали очистить корзину, чтобы освободить место на диске. Это не помогло. Попытки Гленна Флейшмана очистить корзину завершались появлением сообщения «Операцию невозможно завершить, поскольку диск заполнен».

Далее Флейшман пытался освободить место на накопителе, используя Terminal и Disk Utility. Однако и в этих случаях система сетовала на нехватку места для выполнения необходимых операций. Перезапуск, очистка кэша и манипуляции с диском восстановления также не привели к желаемому результату.

В результате Флейшман прибегнул к полному стиранию накопителя и установке MacOS с нуля. Поскольку создавались резервные копии Time Machine, была надежда на восстановление данных, когда все вернется в нормальное состояние. Однако MacOS на восстановленной машине обнаружила проблему с «процедурой монтирования сети на основе SMB/Samba для восстановления Time Machine». В результате «никто не нашел решения». В конечном итоге удалось восстановить лишь небольшую часть файлов из резервной копии Time Machine, сохраненной на внешнем SSD.

Подводя итог, Гленн Флейшман беспокоится о том, как менее опытные пользователи Mac справятся с «системными, каскадными сбоями, подобными этому».

Источник: tomshardware