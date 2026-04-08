Xbox и Playground Games показали карту Forza Horizon 6 в японском сеттинге

Xbox и Playground Games опубликовали официальное изображение карты Forza Horizon 6 — и впервые признали вслух: карта Мексики в FH5 игрокам не зашла. Японский ответ выглядит принципиально иначе.





По словам разработчиков, новая карта — самая плотная и рельефная в серии. Токио занимает центральное место: город в пять раз больше Гуанахуато из Forza Horizon 5 и поделен на отдельные районы с собственным характером — от неоновых улиц даунтауна до промышленных доков и спальных пригородов. Среди знаковых точек — перекресток Сибуя, бульвар Гинко и Токийская башня.

Вне города карта охватывает контрасты, характерные именно для Японии: горные перевалы для дрифта в стиле тоуге, открытые равнины, склоны горы Фудзи и бамбуковые рощи. По словам арт-директора Дона Арсети, команда не воссоздавала Японию один к одному — они фиксировали фотограмметрию дорог и деревьев, записывали ambient-звуки станций и ветровых колокольчиков, чтобы передать ощущение места, а не его точную копию.





Ранее мы писали об анонсе игры еще с Tokyo Game Show, когда Playground Games впервые подтвердила японский сетинг. Тогда же разработчики намекнули, что карта будет плотнее — теперь это официально подчеркивается как главный ответ на фидбек относительно пустынных пространств FH5.

Playground Games признали: карта FH5 не резонировала. В видео с IGN дизайн-директор Торбен Эллерт прямо сказал: перемещение между различными типами пустыни — это «эфемерное изменение», которое не ощущается. Другое дело — выехать из узкого токийского переулка на четырехполосную магистраль или неожиданно оказаться среди сплошных небоскребов. Именно такое разнообразие на микроуровне, по словам команды, делает карту «насыщенной и полной впечатлений».

По подсчетам фанатов с Reddit, детально разбиравших геймплейные видео после January Developer Direct игровая площадь карты достигает примерно 246 кв. км — вдвое больше FH5. Официальных цифр Playground Games пока не подтвердила.

Forza Horizon 6 выходит 19 мая 2026 года на Xbox Series X/S, PC (Xbox App и Steam) и через Game Pass Ultimate. Игроки с Premium Edition получат ранний доступ с 15 мая Системные требования для ПК уже опубликованы— для 4K/60 fps с рейтрейсингом понадобится RTX 4070 Ti или аналог от AMD. Версия для PS5 появится позже в этом году.

Источник: Forza.net , Xbox Wire