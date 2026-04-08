Новости Игры 08.04.2026 comment views icon

Xbox и Playground Games показали карту Forza Horizon 6 в японском сеттинге

author avatar

София Шадрина

Автор новостей

Forza Horizon 6 / Playground Games

Xbox и Playground Games опубликовали официальное изображение карты Forza Horizon 6 — и впервые признали вслух: карта Мексики в FH5 игрокам не зашла. Японский ответ выглядит принципиально иначе.


По словам разработчиков, новая карта — самая плотная и рельефная в серии. Токио занимает центральное место: город в пять раз больше Гуанахуато из Forza Horizon 5 и поделен на отдельные районы с собственным характером — от неоновых улиц даунтауна до промышленных доков и спальных пригородов. Среди знаковых точек — перекресток Сибуя, бульвар Гинко и Токийская башня.

Xbox i Playground Games опублікували зображення карти Forza Horizon 6
Xbox i Playground Games опубликовали изображение карты Forza Horizon 6

Вне города карта охватывает контрасты, характерные именно для Японии: горные перевалы для дрифта в стиле тоуге, открытые равнины, склоны горы Фудзи и бамбуковые рощи. По словам арт-директора Дона Арсети, команда не воссоздавала Японию один к одному — они фиксировали фотограмметрию дорог и деревьев, записывали ambient-звуки станций и ветровых колокольчиков, чтобы передать ощущение места, а не его точную копию.


Ранее мы писали об анонсе игры еще с Tokyo Game Show, когда Playground Games впервые подтвердила японский сетинг. Тогда же разработчики намекнули, что карта будет плотнее — теперь это официально подчеркивается как главный ответ на фидбек относительно пустынных пространств FH5.

Playground Games признали: карта FH5 не резонировала. В видео с IGN дизайн-директор Торбен Эллерт прямо сказал: перемещение между различными типами пустыни — это «эфемерное изменение», которое не ощущается. Другое дело — выехать из узкого токийского переулка на четырехполосную магистраль или неожиданно оказаться среди сплошных небоскребов. Именно такое разнообразие на микроуровне, по словам команды, делает карту «насыщенной и полной впечатлений».

По подсчетам фанатов с Reddit, детально разбиравших геймплейные видео после January Developer Direct  игровая площадь карты достигает примерно 246 кв. км — вдвое больше FH5. Официальных цифр Playground Games пока не подтвердила.

Forza Horizon 6 выходит 19 мая 2026 года на Xbox Series X/S, PC (Xbox App и Steam) и через Game Pass Ultimate. Игроки с Premium Edition получат ранний доступ с 15 мая Системные требования для ПК уже опубликованы— для 4K/60 fps с рейтрейсингом понадобится RTX 4070 Ti или аналог от AMD. Версия для PS5 появится позже в этом году.

Спецпроекты
Весняний апгрейд: 10 гаджетів Canyon, на які варто звернути увагу
Ретельне миття підлоги замість пасивного протирання: огляд серії роботів-пилососів Aqua 10 від Dreame

14 самых ожидаемых игр 2026 года

Источник: Forza.net , Xbox Wire

Популярные новости

arrow left
arrow right
Стали известны системные требования для Forza Horizon 6
Cyberpunk 2077 появится в Xbox Game Pass, — намекает Microsoft
Microsoft планомерно возвращает классику: Xbox Game Pass получил еще одну знаковую JRPG апреля
FPS больше не тайна: Steam запустит прогноз с ценными подсказками для геймеров
Anthropic испугалась собственного ИИ Claude Mythos: почему мы не увидим эту модель в открытом доступе?
Бюджетный хит: монитор Xiaomi A27Qi 2026 с 2K и 120 Гц продается от €99
Ван Пис (One Piece) получил название 3-го сезона и анимационный спешл от Lego на Netflix
Спасибо, оставьте себе: SanDisk предлагает SD-карту на 2 ТБ по цене топового ПК
HyperX представляет новое поколение клавиатур Eve 1800 и Origins 2. Они созданы для различных игровых сценариев
Стивен Содерберг поставил финальную точку в проекте о Бене Соло из вселенной Star Wars
Spotify тестирует ИИ: "плейлисты по запросу" уже доступны для пользователей из 7 стран
NVIDIA "напрячься": техноблогер выложил на GitHub собственный клиент GeForce Now
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить