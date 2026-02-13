tradfi
Steam будет добавлять в отзывы характеристики ПК и анонимные данные о FPS

Маргарита Юзяк

Steam додаватиме у відгуки характеристики ПК та анонімні дані про FPS

Последнее бета-обновление Steam добавляет возможность прикреплять характеристики своего ПК при написании или редактировании обзора игры.


Valve рассказала, что игроки сразу увидят, на каком «железе» запущена игра, и поймут, ожидать ли похожей производительности. Опция появилась в заметках к обновлению клиента как «возможность добавлять характеристики оборудования при написании или обновлении обзора пользователя Steam на странице магазина игры».

Это ответ на старую проблему с отзывами. Игроки часто ставили «не рекомендую» только из-за фризов или вылетов, даже если сама игра нравилась. Это случалось с новыми релизами на ПК, которые вроде бы соответствуют требованиям. Теперь под отзывом будет видна конфигурация компьютера. Благодаря этому можно будет понять проблема массовая или это просто слабое железо.

Steam додаватиме у відгуки характеристики ПК та анонімні дані про FPS
Пример новых настроек в Steam / Valve

Также платформа в бете добавляет добровольную передачу анонимных данных о FPS на устройствах со SteamOS. Когда функция включена, клиент будет собирать информацию о FPS во время игры. Данные не привязываются к аккаунту, но маркируются типом оборудования. По словам разработчиков, это нужно, чтобы «узнать о совместимости игр и улучшить» сервис.

Кроме этого, бета-обновление включает более мелкие изменения. Настройка и навигация в Steam Family стала удобнее на ПК, Steam Deck и мобильных. Valve исправила баг, из-за которого после остановки стриминга все равно падала скорость загрузки. На Linux устранили ошибку, из-за которой Proton-игры в офлайн-режиме обозначались как «Недействительные» при очень больших библиотеках. Также теперь через портативную консоль можно писать комментарии, если вы не согласны с рейтингом Deck Verified.


Мы писали, что Valve обновила систему наград сообщества. Ранее платформа запустила персонализированные рекомендации новых игр под названием «Личный календарь» и обновлённый клиент.

Источник: Games Radar

