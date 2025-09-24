"Новый" Steam вышел из беты: с умным поиском, отдельным разделом рекомендаций и другими изменениями

Valve официально обновила магазин Steam — пользователи могут увидеть новый интерфейс, который тестировали в бете несколько месяцев. Редизайн коснулся не только внешнего вида.

Платформа обновила поиск, рекомендации и навигацию, чтобы сделать магазин более персональным и удобным: как на ПК, так и на Steam Deck и мобильных устройствах. Ранее Valve добавила более быстрый In-Game Overlay и исправленный счетчик FPS, а на сегодня основные изменения таковы:

Меню сверху и сбоку объединили в одну панель — навигация стала компактнее.

Поиск теперь работает по названию и тегам, показывает популярные запросы и недавние просмотры.

Панель автоматически прячется при прокрутке вниз и возвращается, когда пролистывается вверх.

В разделе «Рекомендации» — подборки на основе жанров, покупок, времени в игре и активности друзей.

Категории стали адаптивными — система подстраивается под интересы пользователя.

Обновлен видеоплеер — пока только на избранных страницах.

Относительно объединенного меню добавляем, что теперь лента занимает меньше места и автоматически прячется при прокрутке страницы вниз, возвращаясь при движении вверх. Ожидается, что возможность позволит быстрее ориентироваться в большом каталоге игр.

Об обновленном поиске тоже можно рассказать больше — если вы не помните точное название тайтла, система все попытается подобрать похожие варианты. То есть поиск станет немного умнее. А вот новый видеоплеер еще будут дорабатывать в будущем.

Valve поблагодарила всех, кто принимал участие в тестировании беты. Платформа напомнила, что желающие могут присоединиться к будущим экспериментам — достаточно активировать бета-версию клиента Steam. Если у вас появится желание захейтить новый дизайн, просто напомню — украинцы попали в ТОП-5 самых «токсичных» наций в Steam.



Источник: Steam