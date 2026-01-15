Steam без шутов: Valve обновила систему наград сообщества

Steam изменил систему наград сообщества, которые появились в 2020 году. Отныне награды больше не приносят баллы Steam, а значок клоуна, которым тролили, вообще пропал.

В течение нескольких лет пользователи могли отмечать обзоры, гайды и посты анимированными значками, такими как сердечки, смайли, жесты и тем самым клоуном. За каждую награду автор поста получал баллы Steam, которые можно было тратить в магазине баллов на рамки, анимации и прочее.

Юзеры быстро начали использовать клоуна под любым контентом, который кому-то не нравился или казался глупым. Поскольку за награды давали баллы, появился простой стимул: публиковать провокационный или откровенно мусорный контент, чтобы собрать больше реакций. Valve говорит, что такая система поощряла не качество, а шум.

«Однако мы заметили, что такая система поощряла и вознаграждала очень специфический контент, который привлекал к себе внимание, и не позволяла сфокусироваться на большом количестве другого продуманного, взвешенного и креативного контента», — объясняет сервис.

Теперь все изменили: на платформе оставили только 12 наград. Это золотой значок, цветок, сердце, перец, смех, 100%, спасительное кольцо, попасть в «яблоко», +1, лампочка, сундук и чашка чая. Клоуна среди них нет, как собственно и большинства старых значков.

Теперь в Steam награды не дают баллов и не открывают новые значки профиля. То есть даже если кто-то поставит награду «для прикола», автор ничего с этого не получит. Все новые жетоны для награждения рецензий или профилей стоят по 500 баллов, а сами награды можно просто показать в специальной витрине профиля. Valve объяснила свою систему следующим образом:

«Пользователи больше не будут получать жетоны вместе с наградами сообщества Steam второго издания. Вместо этого целью системы будет только проявление благодарности автору содержимого, а еще она будет служить сигналом для пользователей, что кому-то пришлось по душе это содержимое», — пишет

Поэтому тролли теперь могут забыть о днях, когда можно было запостить провокационное сообщение и получить свои «чаевые» от Valve. Позже планируется расширение количества вещей, на которые пользователи смогут потратить свои жетоны.

Источник: PC Gamer