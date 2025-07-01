Новости Игры 01.07.2025 в 13:14 comment views icon

Steam научился показывать, сколько кадров в игре настоящие, а сколько — сгенерированные

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Маргарита Юзяк

Автор новостей

Steam научился показывать, сколько кадров в игре настоящие, а сколько — сгенерированные

Steam получил обновленную панель производительности — она теперь показывает не просто частоту кадров, но и то, сколько из них было сгенерировано сторонними технологиями.

Речь идет о визуальных FPS, созданных с помощью технологий вроде DLSS от Nvidia или FSR от AMD. Valve уже сделала функцию доступной в обычной версии Steam, но пока ориентирована только на Windows и самое распространенное графическое железо.

Новый инструмент анализа производительности имеет четыре уровня детализации: от простого счетчика FPS до полного набора данных — с разбивкой по CPU, GPU, оперативной памяти и типу кадров. Valve предупреждает, что чем больше информации вы выберете, тем больше места будет занимать панель на экране.

Steam навчився показувати, скільки кадрів у грі справжні, а скільки — згенеровані
Так выглядит обновленная панель производительности в Steam / Valve

Ключевая новинка — подсчет «фальшивых кадров». То есть тех, что не рендерятся графическим ядром, а сгенерированы после обработки, чтобы создать иллюзию более плавного видеоряда. Однако такие кадры не уменьшают задержку между тем, как игрок нажимает кнопку (например, стреляет или двигается), и тем, как это действие отображается на экране. Для шутеров или киберспортивных игр такой показатель может быть ключевым.

«Генерация кадров не влияет на такие вещи, как задержка управления, которые важны для соревновательных игроков, но она может сделать изображение визуально более плавным на современных мониторах с высокой частотой обновления», — пишет Valve.

То есть если игра действительно выдает 30 кадров в секунду, но сгенерированные DLSS добавляют еще 30 — вы будете видеть 60 FPS, но ощущение управления может остаться на уровне 30. Похожие инструменты уже есть в Steam Deck (через MangoHud), но теперь они встроены непосредственно в ПК-версию Steam, и это значительно упростит диагностику для большинства игроков.

Кроме того, Valve обещает со временем добавить больше функций — например, подсказки по типичным проблемам с производительностью и более детальные графики при нажатии Shift+Tab в игре. Ранее компания обновила инструменты поиска игр по специфическим запросам.

Источник: Valve

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