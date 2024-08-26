Steam устанавливает новый рекорд: более 37 миллионов одновременных игроков

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Steam считается одной из лучших игровых платформ современности. Несмотря на наличие других вариантов, таких как Epic Games Store, GOG и т.д., пользователи в основном отдают предпочтение площадке Valve.

И эта популярность вылилась в установление нового рекорда по количеству одновременных игроков — этот показатель превысил отметку в 37 млн.

Steam в основном популярна из-за своей доступности. Платформа предлагает единое место для всех игр для разных ОС. Она не создает существенной нагрузки на систему, работая в фоновом режиме. К тому же она имеет системы отзывов и достижений, позволяет сохранять игровой прогресс в облачном хранилище и переносить его на другие системы.

Согласно текущей статистике, Steam сейчас может похвастаться пиком в более 37,2 млн одновременных пользователей, что является новым рекордом для платформы. Для сравнения, в прошлом году ее конкурент Epic Games Store имел почти 13 млн одновременных пользователей.

Очередной всплеск количества одновременных пользователей на прошлой неделе связан с высокой активностью игроков в Black Myth: Wukong. Сейчас эта игра уступает только PUBG по количеству активных игроков. В пиковые периоды только на Black Myth: Wukong приходилось более 2 млн игроков.

Источник: tech4gamers

Раздел Игры выходит при поддержке ?

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