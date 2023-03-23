Стерненко и Лаченков показали обновленные морские ударные беспилотники, разработанные в Украине

Волонтеры Сергей Стерненко и Игорь Лаченков продемонстрировали морской военный дрон, разработанный в Украине. На фотографиях в разных ракурсах видны два беспилотника – «За енота» и «Бахмут». Похоже, что беспилотные надводные аппараты проходили испытания в море. Они оснащены автопилотом, видеокамерами с системой ночного видения, резервными системами и несут боевую часть.

Морские ударные беспилотники разработаны в комплексе с автономным станциями управления, системами транспортировки и центром обработки данных. На корпусе не видно каких-либо антенн связи – большинство систем, кроме камер, спрятаны в корпусе.

Що відбувається на фото:

Тільки неправильні відповіді pic.twitter.com/Wdj8JC4tJl — Igor Lachenkov (@igorlachenkov) March 22, 2023

Кроме нанесения урона противнику, морские дроны могут принимать участие в разведке и наблюдении, поддержке и сопровождении флота, корректировке ракетных ударов или конвоировании торговых кораблей.

По неоднократным свидетельствам представителей российских агрессоров, последнее из которых опубликовано 22 марта, надводные беспилотники атакуют бухту оккупированного Севастополя.

Ранее президент Владимир Зеленский анонсировал создание в Украине флота морских военных дронов и сбор средств на него. Сведения о разработке дронов появились еще в ноябре. Литовцы также собирали средства на надводные беспилотники для Украины.