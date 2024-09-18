Стоимость S.T.A.L.K.E.R. 2 в Steam вырастет на 80%

Раздел Игры выходит при поддержке ?

Информация об этом появилась в официальном Discord-сервере студии GSC Game World. Решение о корректировке региональных цен на S.T.A.L.K.E.R. 2 приняли после открытия предварительных заказов в Microsoft Store.

Там стоимость игры оказалась почти вдвое выше, чем в Steam. Представитель компании под псевдонимом Mol1t объяснил, что цены в Steam изменят в течение нескольких дней для соответствия ценам в Microsoft Store.

По словам менеджера, повышение цен обусловлено текущей рыночной ситуацией.

«S.T.A.L.K.E.R. 2 долго предлагали по одной из самых низких цен для ААА-игры. Мы пытались обеспечить адекватную стоимость с учетом скорректированных цен», — отметил Mol1t.

Новые цены на S.T.A.L.K.E.R. 2 в Steam будут составлять: ₴1597,50 за стандартное издание, ₴2147 за Deluxe и ₴2890 за Ultimate. Эти суммы соответствуют ценам в Microsoft Store.

Для сравнения, текущая стоимость игры в Steam составляет ₴895, ₴1199 и ₴1599 за каждое из трех изданий соответственно. Так, цена на стандартное издание вырастет почти на 80%.

Англійська для початківців від Englishdom. Для тих, хто тільки починає вивчати англійську і хоче вміти використовувати базову лексику і граматику. Реєстрація на курс

Источник: gamedev.dou

Раздел Игры выходит при поддержке ?

Компания LG Home Entertainment является признанным новатором в области телевизоров и аудиовидеосистем. LG предлагает улучшенный опыт домашних развлечений благодаря награжденным наградами OLED-телевизорам и телевизорам QNED LED на инновационной платформе WebOS Smart TV. Стремясь предоставить потребителям первоклассный пользовательский опыт, вся продукция LG для домашних развлечений разработана с учетом экологической устойчивости, начиная от производства и заканчивая утилизацией.