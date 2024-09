S.T.A.L.K.E.R. 2: Dark Horse выпустит артбук о создании игры. Что в нем особенного?

Раздел Игры выходит при поддержке ?

Издательство Dark Horse Books анонсировало выпуск книги «The Art of S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl», которая раскроет процесс создания ожидаемой игры от GSC Game World.

На 208 страницах книги в твердом переплете читатели найдут комментарии разработчиков, концепт-арты и другие материалы о создании игры. Книга раскроет особенности дизайна персонажей, существ, предметов и локаций S.T.A.L.K.E.R. 2.

Евгений Григорович, руководитель проекта и генеральный директор GSC Game World, поделился мыслями о важности атмосферы для вселенной S.T.A.L.K.E.R.:

«Чернобыльская зона отчуждения всегда была одним из наших главных источников вдохновения. Мы рады возможности не только отдать должное художественному аспекту S.T.A.L.K.E.R. 2, но и передать игрокам ощущение пребывания в Зоне другим способом. Я бы сказал, что этот артбук — проект, созданный с любовью, который происходит от нашего собственного проекта, созданного с любовью, и поэтому он чувствуется особенно значимым».

The Art of S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl будет стоить $49,99. Книга появится в книжных магазинах 27 мая 2025 года, а в магазинах комиксов — 28 мая 2025 года.

Напомним, релиз «S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля» запланирован на 20 ноября. Игра выйдет на ПК и Xbox Series X/S, а также сразу будет доступна в сервисе Game Pass.

Источник: IGN

