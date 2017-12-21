Суд ЕС признал Uber транспортной компанией, а не информационным сервисом

Верховный суд ЕС постановил, что Uber является транспортной компанией, а не посредническим сервисом между водителями и пассажирами, как позиционирует себя сама компания. Это решение позволит странам-участникам принимать более жёсткие правила, регламентирующие работу компании, особенно в тех случаях, когда используется сервис UberPOP с непрофессиональными водителями.

Судьи не согласились с аргументами Uber, которые были нацелены на позиционирование её как компании, предоставляющей информационные услуги.

«Сервис, предоставляемый Uber, – это нечто большее, чем услуга посредничества, заключающаяся в использовании мобильного приложения для соединения непрофессионального водителя, использующего свой собственный автомобиль, с человеком, который хочет совершить городскую поездку», – говорится в постановлении суда.

Uber принял такое решение суда, хотя оно может иметь далеко идущие последствия и существенное влияние на её работу в странах ЕС. При этом сама компания заявляет, что данное решение не повлияет на её работу в большинстве тех стран ЕС, где она уже работает в соответствии с транспортным законодательством.

Рассмотрение этого дела заняло около двух лет. Оно было инициировано жалобой испанской ассоциацией такси. Она заявляла, что Uber ведёт нечестную конкуренцию за счёт привлечения водителей без лицензий, которым не приходится иметь дело со строгими правилами и проверками, распространяющимися на сертифицированных водителей такси.

Источник: Engadget